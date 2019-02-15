男子留言縣長官方LINE想自殺遭回「還不錯」 王惠美回應了…

2019-02-15 09:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化吳姓男子踢爆，因他承受不了照顧年邁又多病的雙親，生活壓力太大，求助彰化縣社會處碰壁後，轉向縣長王惠美官方帳號留言，透露自己「想自殺」、「那我死給你看」的訊息，不料，LINE上竟秒回「還不錯」，讓他傻眼不敢置信。今天早上，記者用縣長王惠美個人LINE發訊問緣由，王惠美說，競選期間的官方帳號，選舉結束之後早就沒用了，事情來龍去脈她還要向社會處了解才能答覆。

彰化縣府發布新聞稿指出，該帳號自選舉結束後即未再使用，在合約書中也載明官方帳號的服務契約到選舉日截止，至於為何帳號未關閉？甚至還有民眾可與帳號聊天，會再與代理商了解清楚，並要求確實關閉帳號。

社會處長王蘭心表示，吳男與社會處聯絡時，社會處人員協助吳男申請長照喘息服務，今年過年前2月2日，社會處派員致贈慰問金，此一案件目前仍然持續關懷，尚未結案。

不過，這名吳姓男向向媒體爆料說，他不滿社會處服務態度，轉求助縣長LINE官方帳號，一開始他先留言「＠有話想跟惠美說」，對方秒回「我是惠美分身『小小美』，請問你想要跟惠美分享什麼？什麼議題都歡迎提出交流！」同樣的字句他問了多次，對方秒回相同內容，他再問「你好」，對方又快速回覆「收到你的意見分享，請留下你的手機號碼，我會請惠美好好參詳，再跟你交流交流」。

吳男說，他繼續再留言，結果對方都答非所問，最後他受不了，直接留言透露輕生念頭說「想自殺」，對方竟秒回「還不錯，但未來我們要一起更好！」他半信半疑怎會給這樣的回覆，反問對方「我要自殺～你還鼓勵我」，又被回覆「還不錯，但未來我們要一起更好！」最後他按捺不住情緒留言「那我死給你看」，結果對方再回「我是惠美分身『小小美』，請問你想要跟惠美分享什麼？什麼議題都歡迎提出交流！」又回到一開始對話內容。

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