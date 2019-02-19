協助0206傷者重新出發 賴清德拉一把

2019-02-19 11:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「恭喜家益找到新工作，為台南農產擔任網紅行銷」。前行政院長賴清德仍心繫「台南0206」地震重傷雙腿截肢的洪家益，除了年初之前探望他生活近況，了解他需要1份適合自己身體狀況的工作後，經轉介幫忙找到新工作，賴清德在臉書分享這則訊息，先幫洪家益衝人氣，鼓勵大家多支持，網友紛紛接讚轉分享，為家益加油！

賴清德表示，家益的人生經過0206大地震的人生轉折，除了感謝大家對他的幫助外，更有志氣地希望自己能夠獨立維生，讓人深深敬佩。

賴清德說，由於家益雙腿截肢位置非常高，無法久坐超過30分鐘，基於種種考量，大家討論後接受郭國文（前勞動部次長）的建議，培養家益當網紅來推廣台南的農特産品，並請網路達人阿春教他網路功夫，南灜農產運銷公司聘請家益為故鄉的農產推廣行銷，有底薪也有行銷獎金，賣越多領越多！請大家多支持！

賴清德也陪同洪家益參訪新農人王富洲的共好蕃茄園，這家蕃茄園與南瀛農產運銷公司簽訂合約。

王富洲原本是科技人，響應南市政府的新農人政策而回到台南，和父母妻兒同住，美滿幸福；賴清德幫台南農產高調宣傳「利用高科技管理栽種的溫室鹹地玉女蕃茄，皮薄肉甜多汁，口感佳，非常好吃！」

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