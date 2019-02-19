高雄燈會推寶可夢撒花 資深寶可夢迷：太會炒新聞

2019-02-19 08:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄燈會將推出寶可夢撒花，資深寶可夢迷Bang Bang在ptt留言，分享前兩次參加大型寶可夢活動經驗，直言高市府太會炒新聞。

寶可夢迷指出，台灣目前辦過兩次大型的寶可夢活動，第一個是去年年初嘉義台灣燈會結合官方辦的，可以捕捉到台灣沒有的魔牆人偶和未知圖騰稀有怪，第二次是去年11月跟台南市政府合作，在台南奇美博物館和台南市觀光景點，可以捕捉到台灣沒有的古空棘魚和未知圖騰等稀有怪，兩次身為資深寶迷的他都有參加，也感受到龐大人潮及商機。

但是這次高雄市府在去年年底時，先放話說這次燈會可能會有寶可夢，殊不知要和寶可夢官方合作，需要在很早之前就洽談好，以台南為例，還洽談了1至2年，這次高雄燈會之前就被官方打臉、本來就沒有寶可夢活動。

寶可夢迷認為，高雄燈會的官方臉書卻po出這種文來消費寶可夢，敢說再過幾小時，特定新聞台又會狂報高雄燈會和寶可夢的新聞（開始讚揚燈會的美好），然後一堆人去抓寶，卻抓不到稀有怪的情況，只能說這次的市府團隊，實在是太會炒新聞......。

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