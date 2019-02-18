高雄燈會遭酸「扒手發大財」 警方公布這個數字打臉網友

2019-02-18 10:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄燈會被網友酸「燈會來、人出去」扒手發大財，負責轄區治安的鹽埕、新興分局統計，9日愛河燈會登場至今，共通報4件竊案，包括1件烏龍報案，民眾忘記皮包放在機車置物箱內，目前鹽埕分局受理2件、新興分局受理1件，警方不排除有集團趁機下手，除加強巡邏緊盯，也加強燈會巡邏。

有網友「兩倫」在PTT特留言，透露他帶孩子到高雄體驗燈會，結果燈還沒看到，放在背包的皮夾竟被偷走，在派出所報警時，還遇到兩組同樣遭遇的人，奉勸要去燈會的人「極簡前去」；有網友感慨，扒手發大財。

鹽埕分局今指出，高雄燈會自2/9到2/17日止，每日均有上萬民眾湧入賞燈，截至今（18）日，燈會活動區域共受理民眾陳報3件竊盜案，其中1件為2月13日民眾忘記將皮夾置於機車置物箱的烏龍案件，其餘2件即為報載發生於2月16日，中正橋河西路口附近傳竊案。

新興分局僅受理1件，失主逛完燈會回家才發現皮包不見，向警方報案失竊，皮包內雖無現金但證件、信用卡不翼而飛。

鹽埕警方分析轄內2件竊案，發現小偷都挑背背包之女性被害人下手，利用人群擁簇被害人不注意時，打開背包竊取包內皮夾。

警方表示自燈會活動以來，除有派制服同仁於燈會區域執行巡邏防竊並提醒民眾留意背包財物，也增派協勤民力同仁，於活動步行區域高舉LED燈製作，溫馨提醒民眾加強留意身邊財物的告示牌，另已增加便衣巡邏埋伏防竊人員，期能加強對後續前來燈會活動民眾財物之確保。

警方提醒民眾，平日出遊時若行經人潮聚集熱鬧擁擠之處，請儘量將背包財物背載於身前目視所及之處，若有親友結伴同行，也可經常互相提醒留意背包財物，確認是否隨身安放無虞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/