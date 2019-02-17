明華園「花燈六百年」現身高雄燈會 氣勢磅礡、觀眾過癮

2019-02-17 23:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕明華園戲劇總團大戲「花燈六百年」今晚在高雄燈會上場，內容以元宵花燈為主軸、貫穿六百年時空，從傳統到現代、從古代場景到現代高雄市，有古時戰馬、也有近代蒸汽火車，有早期慶元宵、也有現代花燈，創意十足的戲碼，讓全場觀眾大呼過癮。

高雄市長韓國瑜表示，元宵節是新年之後，最重要的一個節日，愛河燈會金銀河邀請明華園總團演出，企圖呈現文化傳承精神，劇中也穿插許多歷史知識、寓教於樂，他也要代表市政感謝日月光集團持續深耕藝文活動，贊助明華園總團演出，讓市民有機會，一同欣賞這難得的經典大戲。

「花燈六百年」一開場就磅礡震撼，明華園戲劇總團青年軍與九天戰鼓，以兩軍對峙戰爭場面吸睛聚焦，並展現傳統戲劇中的武術身段，搭配歌仔戲唱腔，詮釋紮實的演員功力。

明華園總團表示，為配合舞台上出現的古代場景，和現代五光十色繁華熱鬧的城市，全齣戲音樂設計融合多種樂器，包括現代爵士樂、國樂和傳統文武場，整體音樂搭配熱鬧多元，希望讓觀眾耳目一新。

高市觀光局說明，愛河燈會展期至2月20日止，四大主題燈區童心童趣、懷舊風味、魅力星光、戀戀風情，各自呈現港都驚豔魅力，超受民眾歡迎的「鴻運豬」小提燈也將於19號晚間5點半，在中正、河東路口服務台免費排隊索取，每人限量兩盞，數量有限發完為止。

此外，閉幕日當天將重現藍寶石歌廳秀，歡迎民眾把握愛河燈會展期，感受萬種風情的水岸燈會。

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