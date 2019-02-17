高雄燈會人來了、扒手也來了 網友嘆：扒手發大財

2019-02-17 16:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友「兩倫」在PTT特留言，透露他帶孩子到高雄體驗燈會，結果燈還沒看到，放在背包的皮夾竟被偷走，在派出所報警時，還遇到兩組同樣遭遇的人，奉勸要去燈會的人「極簡前去」；有網友感慨，扒手發大財。

兩倫表示，因為抱孩子的關係，背著背包，沿途滿滿的遊客與攤商，結果燈還沒看到，在文創市集逛不到10分鐘，就被一位好心的小姐告知背包打開了，一查發現皮夾已經整個被拿走了。

當下只能結束行程，先打電話掛失身分證和金融卡，再走到市議會站附近的派出所報案，好心員警載他們到鹽埕埔附近派出所報案，因為管轄地不一樣，最後員警告訴他們，人潮太多、調監視器查有難度，他們能做的，就是在燈會結束後到現場巡邏，看有沒有被丟棄、或被人拾獲的皮夾送到服務臺，有後續再聯繫。

兩倫表示，在派出所報案當下 又來兩組同樣狀況的人，感慨扒手猖獗，勸要前去燈會的人、極簡前去，現在就抱著渺茫希望，希望只是拿走錢、就把皮夾丟下被拾獲。

不少網友留言「攤販區設計不當，超擠的，一排攤販就好啦」、「台灣夜市燈會花會這種一定有扒手、自己注意」、「在開玩笑嗎？ 高雄怎麼會有扒手」、「扒手發大財？？」。

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