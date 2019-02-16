不輸高雄蓮花燈！中台灣燈會「紙紮燈橋」 網酸「奈何橋」

2019-02-16 15:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後，今年中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題在文心森林公園舉行，有網友到現場卻驚見有如「紙紮燈橋」般的燈會裝飾，貼到臉書分享直呼是「奈何橋」、「大過年的看到這種白色牌坊燈籠會衰一整年！」

對此，市府觀光旅遊局長林筱淇表示，市府尊重每個設計師精心的創作，其實，也不會有不吉祥的感覺，因為上面有一些彩色圖樣設計，視覺上很吉祥。歡迎大家踴躍來台中燈會，歡慶元宵。

2019中台灣元宵燈會今晚正式在文心森林公園登場，不過有民眾發現，向上路、惠文路口的燈會裝置，以中山綠橋為發想的牌坊，卻是用水藍色燈籠組成橋墩、印刷輸出橋面。民眾質疑，肅穆的色彩與質感，看起來不禁讓人覺得市府承包廠商是「禮儀社」？

民眾無奈表示，「這下市長換人，連美學也重新被定義了」，過年期間，民眾多半期待喜氣的燈會，台中市政府花費公帑，對於燈會的設計美學應該多做把關。也有網友在網路貼出這張被酸是「奈何橋」，以及高雄燈會蓮花燈的照片，隨即引發網友熱議。

今年台中與高雄的燈會美學都引發網友討論。高雄市長韓國瑜上任後，2019高雄燈會主題為「金銀河」，有網友貼出燈會現場佈置吐槽「請問是在公祭嗎？乾脆不要叫做金銀河改叫三途河？」其他網友紛紛回應「如果有人拍你肩膀，千萬不要回頭」。

台中燈會「紙紮燈橋」，則被網友形容是「奈何橋」，許多網友留言「真的是美感相同，難怪是同黨同志」、「一個告別會式場，一個法會」，「七月不是過了嗎XDDD，KMT美學真的太棒了」、「留著7月普渡用，省一筆」、「跟高雄燈會走同樣路線」。不禁讓人想到藍營執政後，就連城市美學風格也很相似了。

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