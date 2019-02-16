熊本熊也來賣萌！ 高雄燈會國際之夜嗨翻

2019-02-16 22:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019高雄燈會今晚在愛河舉辦「國際之夜」展演，以高雄在地原住民鼓舞、氣勢磅礡的宋江陣，迎接姊妹市日本熊本縣、八王子市以及韓國釜山市的傳統樂舞表演，雙方以歡樂的節慶表演，一同提前歡慶元宵。

高雄燈會國際之夜是高雄市長韓國瑜上任以來，首次迎接高雄姊妹市及友好城市道賀的表演活動，各友好城市也特別帶來嶄新的節目做為賀禮。

高雄市觀光局說明，日本熊本縣知事浦島郁夫帶著超高人氣的吉祥物Kumamon熊本熊，演出「酷MA萌」體操，為燈會現場注入滿滿歡笑，高雄熊也代表韓國瑜贈送2019紅包給熊本熊，雙熊相見歡，成為全場最萌驚喜。

除了可愛的吉祥物，日本八王子市在副市長木內容基子帶領下，由法政大學表演日本傳統舞蹈YOSAKOI（夜來祭），利用特別的傳統服飾、木製鳴子響板和扇子搭配傳統樂曲演出，還有索郎社團帶來「鳳遙戀」，將發跡於北海道的索郎祭，透過精心創作設計的服裝、樂曲融入舞蹈，大展日本傳統樂舞魅力，韓國釜山市則帶來阿里郎等朝鮮民族經典交響樂演奏，展現當地特色。

高市府為了迎接貴賓，精心安排充滿台灣在地文化的節目，開場由桃源區建山國小帶來布農族傳統歌謠，更將舞蹈融入森巴鼓樂中；而義守大學則演出氣勢澎湃、熱情十足的創意宋江陣，讓現場氣氛嗨到最高點。

表演節目過後，市府團隊陪同外賓遊覽愛河燈會現場，解說燈飾、品嚐古早味夜市的好滋味。

2019高雄燈會藝術節以「愛河燈會金銀河」為主題盛大開幕，2/9到2/20一連12天，規劃創意科技燈飾及精彩節目充滿愛河兩岸，超受歡迎的「鴻運豬」小提燈也將在17日及19日晚間5點半，在中正河東路口服務台免費排隊索取，每人限量兩盞，發完為止。

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