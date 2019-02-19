糗了！高雄燈會官方粉專推寶可夢撒花 被抓包英文一度拼錯

2019-02-19 08:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄燈會藝術節官方粉專宣布燈會將進入尾聲，將推出寶可夢撒花活動，卻遭臉書粉專高雄點踢爆，高雄英文應該是Kaohsiung，燈會粉專卻一度拚成Kaoshiung：高雄點小編直言，英文都拼錯，別以為撒個花就不叫跳票，燈會粉專事後已更正為Kaohsiung。

高市觀光局長潘恆旭去年12月透露，市長選後、日本寶可夢公司曾洽談來高雄辦活動，快則今年2月高雄燈會期間，承辦單位民視與對方洽談，如果寶可夢要來高雄，他會指定「小智」、「皮卡丘」列入寶物。

但潘恆旭的訊息事後引發質疑，基進黨披露，舉辦Pokemon Go活動的其實是美國Niantic公司，根本與日本任天堂公司無關，且Niantic亞太區也澄清沒與高市府團隊接洽。

高雄點今表示，一個連地名英文都拼錯的燈會官方粉專，自以為撒個花就不叫跳票？不要羞辱玩家啦 ，還自稱是寶可夢主動接洽，有在玩的都知道這有多廢，公園的阿伯都比你會撒...。

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