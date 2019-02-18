要拍要快！點亮近百夜晚 宜蘭縣府奇幻耶誕村明畫句點

2019-02-18 17:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府在中央公園打造「奇幻耶誕村」，去年11月中旬點燈以來，成宜蘭入夜後的打卡熱點，明（19日）晚為耶誕村最後一天，10點熄燈後同時宣告為期3個月的燈節活動將畫下句點。

投入900萬元經費打造的奇幻耶誕村，活動裝置意象以「超現實視覺」概念設計，燈飾種類多樣化，包含微笑老樹、小精靈、天使也瘋狂、奇幻耶誕樹、祕密通道、星光走廊、光之樹林、夢境漂游等燈飾。

燈節原訂至今年元旦結束，因活動深受好評，縣府去年決定展延至今天元宵節，不分平日、假日，活動期間為中央公園增添不少人氣

明晚是耶誕村營業最後一天，預計晚上10點聲光表演結束後正式熄燈，讓為期3個月的燈節活動，畫下完美句點，不過，消息傳出後，有民眾感到可惜，盼部分燈飾可以繼續保留。

縣府工旅處笑說，耶誕村活動受到好評，但天下無不散的筵席，不過，因村內許多裝置藝術是為了燈節打造，即使耶誕村熄燈，這批裝置藝術仍會沿用，未來遊客仍有機會在縣府活動，看到這些重新變裝的裝置藝術。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/