中台灣元宵燈會 開幕2天湧50萬人次

2019-02-18 15:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府觀旅局長林筱淇昨（17）日晚間在臉書宣布中台灣元宵燈會開幕2天湧入50萬參觀人次，人潮滿滿滿。觀旅局今日解釋，燈會地點－文心森林公園－面積8.8公頃，該局以場地面積、平均每人停留時間推估，開幕前2天每天都有20多萬參觀人次，明（19）日是元宵節，參觀人潮預計會有另一波高峰。

中台灣元宵燈會16日開幕，林筱淇昨晚在臉書表示，即使是晚上9點，燈會現場人潮還是滿滿滿，開幕2天已達50萬參觀人次。

對於參觀人次計算方式，觀旅局表示，文心森林公園面積8.8公頃，扣掉無法站人的空間，該局比照警方計算陳抗人數方法去推估，加上平均每位遊客停留近2個小時，推估出開幕前2天，每天約有20多萬參觀人次，2天合計約50萬人次。

觀旅局指出，明晚是元宵夜，將舉辦元宵晚會，除邀請許富凱、蕭煌奇等藝人演出，還有來自日本青森縣平川市及長野縣千取市的表演團體，並發放限量睡魔小花燈，預計將有另一波高峰；另外，燈會將在24日閉幕，23、24日也將是燈會高潮，希望燈會總參觀人次能突破200萬。

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