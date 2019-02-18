新北祈福燈會今晚點燈 「互動賞燈」吸睛

2019-02-18 15:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市祈福燈會「豬福滿滿」將在大台北都會公園登場，今晚由新北市長侯友宜點燈，並持續閃耀14天。主燈「五福臨門 豬事大吉」是國寶級燈藝大師林健兒作品，展區內更有兩岸燈藝達人作品同場爭艷，全新北共40間宮廟參展，讓民眾逛燈會、迎好運。

新北市政府民政局長柯慶忠預告，今晚點燈晚會由吳怡霈擔任主持人，並有知名巨星蕭煌奇、茄子蛋、李千娜、李英宏、曹雅雯等卡司接力獻唱，一旁還有在地美食攤位，燈會展為即日起到3月3日。

新北市政府民政局表示，「兩岸達人同場獻藝」的兩岸燈區，有氣勢磅礡的「福臨門」古景燈道，也有以中國南京市及江蘇省崑山、常州、句容、鎮江等地的知名景點與地方特色為主題的花燈，中國燈區花燈由中國國家級傳承人顧業亮及陳柏華老師共同操刀打造，將與台灣國寶級花燈大師林健兒老師的作品同場爭豔。

而「體感互動燈區」為互動賞燈，民眾只要碰觸不倒翁「撞撞豬」花燈，就會變換燈色；「浪漫滿屋煥彩星盒」則是透過3D投影技術，將貨櫃打造成360度全方位視野，將成為打卡熱點；「戀愛島嶼」區則用垂掛式LED燈，將大台北都會公園布置成有如電影「阿凡達」的夢幻場景。

燈會也將去年底啟用的景觀橋「辰光橋」，打造成情侶鵲橋，運用宮燈布置成步道，前段結合LED燈具打造愛情燈廊和星星燈廊，民眾在燈會期間每晚6點至8點可在辰光橋打卡後，可索取「締結良緣祈願卡」，寫下心願與姓名並投入祈願箱後，就能獲得每日限量300份的「新北月老紅線」及「月老吊飾」。

新北祈福燈會今年為第2屆，展區擴大至6公頃，今天晚上的點燈儀式，將由新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌、中國江蘇省政協副主席王榮平、南京市副市長冉華，以及三重宗教文化發展協會理事長李乾龍共同參與。

民政局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，可捷運至三重站，或是機場捷運A2三重站從晨光橋步行進入燈會園區，搭乘公車的民眾也可至捷運三重站或五谷王廟站下車。

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