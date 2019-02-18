「銅梁火龍」加場演出？南投元宵另類猜燈謎

2019-02-18 14:26

〔記者謝介裕／南投報導〕中國銅梁火龍尬台灣火舞團的精彩橋段，昨晚熱鬧上演，初估約湧進10萬人潮，擠爆南投燈會主燈區，直至深夜11時許，人潮才順利完成疏導、散去，但銅梁火龍能否加場演出？縣府則賣關子表示，答案將於明日元宵節猜燈謎活動時一併揭曉。

被譽為天下第一火龍的中國「銅梁火龍」，儘管已是連續3年前獲邀在南投燈會演出，但魅力不減，仍吸引人山人海的民眾排隊進場觀看，尤其，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，往空中打出熾熱火花及煙霧之中，舞出震撼視覺的火龍身影，更令民眾爭相拍攝、錄影，以致會場不時可見大大小小的攝影器材，讓人有種彷彿置身攝影大賽的錯覺。

不過，位於南投市貓羅溪水舞廣場的表演場地，能提供的座位僅4000多個，以致許多民眾被迫抱憾而回，抑或是在浪漫情人橋、貓羅溪堤防等較遠的地方眺望，更有意猶未盡之感，遂頻頻向縣府反映希望銅梁火龍能加場演出。

南投縣府觀光處長王源鍾說，「銅梁火龍」預計在縣內4天演出5場次，相信今晚的第3場次仍會吸引爆滿的觀看群眾，惟因其表演所須的焦油等各種材料量充不充足，攸關能否加場演出，目前「銅梁火龍」團員及團長仍在評估，最快19日元宵節才可給縣府答覆。

由於元宵當天，南投燈會主燈區也將在夜間7時舉辦燈謎晚會，屆時，「銅梁火龍」可否加場演出，也將有明確答案，也算是縣府與各界另類慶元宵猜謎活動吧﹗

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