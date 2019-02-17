黑面琵鷺數量再創紀錄 高屏溪口升格為度冬區

2019-02-17 18:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年過境高屏溪口黑面琵鷺達50隻，創下歷年最高紀錄，更值得注意的是，觀察到黑面琵鷺換了美麗的繁殖羽才北返，高屏溪口從過境區正式升格為度冬區，野鳥數量種類既多且雜，友善棲地成了野鳥樂園。

高屏溪口於1997年首度觀察到黑面琵鷺過境，但15年來都只是個位數，最近5年來穩定維持在二位數，且逐年增加，今年突破50隻大關，友善棲地逐漸形成。

林園愛鄉協會理事長陳俊強說，回想20年前總要花100分鐘跑到七股看黑面琵鷺，才能感受到「數大」的美感，後來永安與茄萣濕地的黑面琵鷺增多了，路程少了3分之1，現在從家出門，花10分鐘就可以看到成群的黑面琵鹭吃、喝、飛、睡，不可同日而語。

更令人振奮的是，去年就觀察到約有30隻黑面琵鷺留在高屏溪口，換了美麗的繁殖羽才於3、4月間北返，今年也有相同情形。陳俊強指出，以往只停留1、2個星期就離開，高屏溪口已從短暫停留的過境區，正式升格成為度冬區。

陳俊強分析，由於去年沒有颱風，泥灘棲地形成，食物充足，小型漁船無法進入淺水區捕撈，人為干擾減少，都是黑面琵鷺駐足原因。

陳俊強說，雙園大橋以北至自來水公司管線河域為黑面琵鷺最密集區域，也有上千隻水鴨，小水鴨、琵嘴鴨、花嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鳧、魚鷹（鸕鶿）、紅隼、游隼都現身，將向第七河川局建議，今天冬季能管制該水域鰻架架設，且設立牌誌告知漁民不要入內捕撈，讓野鳥樂園永續生存。

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