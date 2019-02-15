黑面琵鷺報到 《高雄旅遊網》稱響應韓流遭批「造神過頭」

2019-02-15 10:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局經營的臉書《高雄旅遊網》，竟把黑面琵鷺飛來高雄永安溼地，也能扯到是響應韓流？ 遭網友狂酸造神過頭。

高雄市養工處昨天下午發布新聞稿，指永安溼地復育有成，黑面琵鷺自102年起首次在永安濕地出現，103年26隻，106年128隻，今年更於2月11日觀察到175隻黑面琵鷺群聚於濕地內，創下新高紀錄。

高雄市觀光局經營的臉書《高雄旅遊網》，也在臉書上分享媒體報導此則新聞，但小編卻自己下註解說「高雄濕地建設有成，不止是人進的來，連黑面琵鷺也來響應韓流啦！」

事實上，永安濕地的保育，可追朔自100年，前市長陳菊在縣市合併後，商請台電公司提供土地，編列經費辦理「永安濕地整建工程」，以低度開發輔以減量設計手法，希望完整保存濕地生態。

但高雄旅遊網卻胡亂造神，連黑面琵鷺造訪永安溼地，也能扯到韓流，遭網友狂批說：「前朝的成績，干韓流啥事!不要好事都往自己身上攬!」、「連黑面琵鷺都能造神政治操作！？你TMD是智障嗎？」、「連這也要造神韓流，真是.....」、「現在只要進來高雄的都能說是因為韓流，那如果是來高雄拈香的，也是因為韓流嗎？」

但也有網友質疑小編是反串，或是故意下這種註解，想要提高點閱率。

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