竹科擴建 寶山鄉親自救高喊「4個合理1個反對」

2019-02-16 21:09

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫今天（16日）在寶山鄉公所舉行用地取得的第2次公聽會，會中規劃單位除回應第1次公聽會上被徵收戶們的疑慮和意見，也公布了配合該案的「社區用地配售及讓售辦法」草案中的抽籤順序。

當地自救會在會長劉紹廷、總幹事范國柱帶領下，主張「4個合理1個反對」，強調價格合理就贊成徵收，賠償合理就配合搬遷，就業合理大家一起奮鬥，公設合理才能繁榮鄉里，如果4個有不合理，大家就1個反對到底。

新竹縣議員邱振瑋說，一想到未來土地要被徵收，在公聽會正式開始前就有被徵收戶李麗華情緒激動到快暈倒，經消防員火速到場初步救護後，所幸無礙。

李麗華稍後發言時說，他們夫妻把一生積蓄、退休金等「棺材本」都放在被徵收區的土地內，後半輩子就是靠出租地上物過日子，如果沒有合理的徵收價格和補償，她「一定賠上這條命」，因為她為此已經3天3夜無法成眠。

邱振瑋質疑說，本案需地的台積電總共要60幾公頃面積、分2期開發，但科管理局只做廠商用地的徵收，沒對受衝擊的周邊環境有配套解決方案，對外更是只談1期32公頃多的用地需求，不談後續的2期，啟人疑竇。

他說，寶山鄉過去2、30年被竹科嚴重限制發展，每到上下班就塞、公設不足、回饋金逐年減少。過去園區3路、5路共117戶徵收戶配租優先承購爭議還沒解決，現又提前述擴建。

如果非擴建不可，他要求拓寬每天塞車的力行3路、跟竹科到國道3號寶山交流道的連絡道，增加公園、綠地等公設、給被徵收戶合理配售，回饋補助的學校也不能只及於很多寶山鄉親子弟無法就讀的實驗中小學，而應把寶山鄉內的國中、小納入。

竹科管理局副局長陳淑珠說，她認同自救會對「合理」的要求，但希望鄉親也能給公務人員依法行政的空間，支持他們辦理徵收、補償時能多1個「合法」的條件。而只要「合理、合法」，他們一定朝鄉親的期待去努力。

她說，台積電最初是提出需地60公頃建廠，但竹科管理局認為須視實際所需，所以目前的總開發面積是32點多公頃，當中10％、約3.22公頃是社區用地，相關的社區用地配售及讓售辦法草案可望在本月底、科技部核定後就能公告施行。

陳淑珠說，在開發基地的南側，他們規劃新闢1條20公尺道路，將聯絡力行3路、園區2路到科環路紓解交通，這部分由縣府辦理徵收，並非邱振瑋所說的「沒有配套」，至於徵收前的作業，目前正由縣府執行地上物查估中。

規劃單位說，今天的會議記錄將公告張貼在縣府、公所、大崎村辦公室，也會寄送給土地所有權人等，並將另送內政部土地徵收審議委員會裁示。

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