師帶學生訪鄭南榕紀念館被調職 家長赴教育部抗議

2019-02-16 11:29

〔記者林曉雲／台北報導〕「教育專業，全國護起來！」獲教學創新獎和人權教育優良肯定的新北市鷺江國小老師劉芳君，因踢爆優良教師選拔涉黑箱，加上帶學生參觀鄭南榕紀念館，除了遭到國民黨議員質疑被迫說明，考績也被打乙等，又被校方強迫調課，劉師不服提申訴，教育部日前判決教師敗訴，教師和家長20多人今早赴教育部前陳抗，立委黃國昌亦到場聲援，他們給教育部長潘文忠一封公開信，抨擊明明是校方違法未經課發會同意就擅自更動課表，教師初審勝訴，教育部卻判教師敗訴，荒謬至極，呼籲教育部打開黑箱、讓教育見光。

立委黃國昌表示，不只是支持劉芳君個人，也是為了更多的像劉芳君老師一樣的老師，更為了下一代未來和教育，一定要堅持教師的專業，如此轉型正義的教學活動，原是承繼很多前人對台灣民主的努力，卻因之面臨了很多的打壓，他身為家長，亦高度關注孩子在學校的學習和生活，卻看到僵化的教育體系和打壓異己的教育行政官員，他要求教育部儘速須有明確處理辦法，還給受迫害教師一個公道，他會繼續在立法院教育委員會關注此事。

新北市三民高中老師張文隆表示，潘文忠部長擁有數十年教育歷練，本應了解教育界四處充斥著黑箱，黑箱課綱、黑箱行政、黑箱霸凌…，而學校行政、文官體系、地方勢力等構築出可怕的共犯結構，體制內申訴也形成鬼打牆，迫使教師噤若寒蟬，為打破黑箱共犯結構，懇求監察院介入調查，讓黑箱見光，教育部更要檢討現行申訴管道所存在的問題，才能保護教師專業不受行政干擾壓迫。

高中美術老師褚天安、高中公民老師江佰川、高職公民老師高川博、高中國文老師蔡永強及國小老師翁麗淑等人亦聲援遭行政以考績及調課等方法打壓之優秀教師，目前參加連署的老師則已有2300多人。

劉芳君老師也到場，她提出陳情書，指她所推動的班級創新課程，在行政程序完備下被硬改，學校忽視全班家長連署的心聲，僅以不具名家長為由，就強迫老師更動課表，事實證明學生的學習成果是好的，呼籲教育部讓校園真正解嚴，讓老師不被行政霸凌，安心教書才保護孩子受教權。

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