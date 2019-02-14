澎湖元宵另類玩法 湖西廟宇爭奇鬥艷搶風采

2019-02-14 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕名列台灣「西乞龜」的澎湖元宵慶典重頭戲即將登場，由於元宵活動長達3至5天，傳統安排多以馬公市區、南環線（澎南）及北環線（白沙、西嶼）為主，今年湖西鄉有異軍突起之勢，各廟宇紛紛推陳出新，成為最佳另類選擇。

湖西鄉位居澎湖本島樞紐，交通四通八達，但在往年元宵慶典系列活動，卻淪為「借道」使用，鮮少聚集人潮；今年情勢丕變，湖西各廟宇在主事者推動下，紛紛出奇致勝，尤其今年烏崁靖海宮停辦元宵活動，可望吸引更多人潮前往湖西鄉，讓澎湖第二大鄉大放異彩。

今年湖西元宵遊路線，推薦由湖西天后宮乞智慧開始，不同於其他廟宇乞龜文化，湖西天后宮提供書香讓信徒乞求；隨後一路前往南寮保寧宮浮球龜、菓葉聖帝殿食品龜（包括花生、番薯籤、瓜子、米香及花生糖等食品）、龍門安良廟巧克力龜（還有4部禮炮車）、尖山顯濟殿鐘響事成等，當然湖西潭邊百年燈猜也是值得一去的好地方。

另外，傳統的澎湖元宵3條路線，第一條為馬公市區，包括澎湖開台天后宮平安橋、陰陽堂結緣龜、北極殿燈謎、文澳祖師廟擲茭樂等；第二條為南環線，所港北極殿與山水上帝廟黃金龜王之爭；第三條則是北環線，今年白沙赤崁龍德宮丁香與紫菜龜、西嶼外垵漁火不滅及跨海平安橋等，都是元宵觀戰重點。

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