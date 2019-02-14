好萌！掌上明豬、厚D家 新北兩款小提燈15日起發送

2019-02-14 11:48

〔記者何玉華／新北報導〕新北市豬年元宵小提燈將於15、16日兩天在29區公所發送，民政局長柯慶忠表示，豬年小提燈設計獨步全台，是結合三種動態玩法的兩款超萌豬造型提燈，取名「掌上明豬」及「厚D家」，使用環保石頭紙材質，簡單的設計方便親子一起完成，寓教於樂。

宗教禮俗科科長賴小萍說，「掌上明豬」小提燈，身穿春節喜氣洋洋的服裝，「厚D家」則是著廚師裝，手拿八里的特產「桶柑」及萬里名產「萬里蟹」，行銷在地，也代表新北豐衣足食、幸福滿滿的概念。

賴小萍介紹說，小提燈手提外，也可套在手上當玩偶，或在提燈臉部加上墨鏡，鼻子、耳朵、眼鏡及手部則是活動性的設計，可隨著提燈者的控制自由擺動，就像操作布袋戲一般；另外，還可選擇加裝輪軸，往前奔跑，意味豬年好運滾滾來，錢財滾滾來。

民政局為了讓民眾能在元宵節前拿到豬年小提燈，15（五）、16（六）日兩天在29區公所陸續發放，也提醒民眾，元宵節過後，提燈使用完要將小提燈內所附的燈泡、電池做妥善的資源回收。

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