台東元宵花燈 索取資訊在這裡！

2019-02-14 11:43

［記者張存薇／台東報導］元宵節即將報到，台東縣雖然沒有大型燈會，但小朋友一樣很期待提花燈，卑南鄉公所今年準備2000份可愛小豬花燈，除分送國小、幼兒園師生及老人日托站，也有500份於16日晚間6點30分起在太平文衡殿供民眾索取，另外，台東市公所也提供3款共800份造型提燈，23日晚間6時起在海濱公園元宵晚會現場開放領取。

台東縣元宵節以炮炸寒單爺、元宵神明遶境活動為主，雖然沒有大型燈會，卑南鄉連續5年推出生肖造型花燈，今年有豬小弟、豬小妹兩款，鄉長許文獻表示，豬小弟花燈是飛魚衝浪造型，豬小妹則是山間花海造型，代表卑南鄉好山好水。

許文獻今天到利嘉國小幼兒園發送花燈，小朋友看到俏皮的花燈，都忍不住點亮試玩，直呼「好可愛！」許文獻說，除1000份提供鄉內國小、幼兒園師生，500份提供老人日托站長輩組裝、回味童年，亦準備500份供民眾索取，這星期六晚間6點30分起在卑南鄉太平文衡殿發放，民眾可以提花燈逛夜市！

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