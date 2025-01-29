Team Taiwan 賴政府兩大核心政策 走向世界

總統賴清德（右）日前與受國際認證導盲犬訓練師，同時也是攜旺cafe創辦人蘇庭鋒（中）、方思懿（左）攜手製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」，最後成品分別由4隻狗評審現場評比，相當有趣。（總統府提供）

2025/01/29 05:30

價值外交、經濟日不落國雙主軸 打造台灣尚勇品牌 穩健前行

〔記者陳昀、林哲遠／台北報導〕總統賴清德本月勝選一週年，涉外人士盤點，賴政府上任後以「價值外交」、「經濟日不落國」兩大核心主軸推進政策，從聯合國二七五八號決議法律戰談共撐「民主保護傘」、到首次出訪太平洋友邦「用民主交朋友」都有所斬獲；同時延續台灣隊去年稱霸世界十二強棒球賽的國家光榮感，打造「台灣尚勇」品牌，對內訴諸團結，對外以「Team Taiwan」之名享譽國際，穩健帶領台灣走向世界。

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蔡英文盼國人繼續並肩同行

前總統蔡英文也於臉書發文表示，過去一年，台灣面臨許多挑戰，但是因為大家的團結、努力，Team Taiwan在世界各地、不同領域，都有令人驕傲的成績。「我期待，在新的一年，我們繼續並肩同行，堅持著對這塊土地的熱愛、對民主自由的信念。我相信，團結的力量會持續引領台灣，走向更好的未來。」

賴除夕赴金山參拜 祈四時無災

在除夕這一天，賴清德前往金山承天宮參拜，並祈求國泰民安、風調雨順，台灣境內四時無災、八節有慶。賴還前往金山分局慰勞堅守崗位的員警，最後回萬里中幅老家與鄰居敘舊拜年。

對於賴主政以來的外交作為，涉外人士分析，賴總統去年出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會演說時提出「民主保護傘」概念，並在首次出訪太平洋友邦期間不斷重申，台灣有能力為印太地區的民主、和平、繁榮做出貢獻，以民主價值與友邦國家共同抵抗極權主義擴張威脅等，在在落實去年五二○就職演說時宣示的「價值外交」精神。

該人士指出，IPAC年會決議反對中國不當曲解「聯合國大會第二七五八號決議」、限縮台灣國際空間後，府院乃至整個外交體系相繼在國際社會進行法律攻防戰，國際社會也紛紛挺台。從賴拋出「民主保護傘」概念，外交體系、民間單位協力在國際上反覆論述台灣立場，到各國議會相繼回應台灣訴求，都是實踐「價值外交」後的一連串效應。

非紅供應鏈 站穩全球關鍵地位

「經濟日不落國」則以「民主」為基礎，運用台灣在全球半導體、高科技產業優勢，與民主國家共同打造「民主韌性非紅供應鏈」，並持續貫穿賴政府的產業發展戰略；賴曾宣示推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」，政院也擬定政策把握「非紅供應鏈」契機，讓台灣持續站穩全球供應鏈關鍵地位。

值得注意的是，台灣去年在十二強棒球賽奪冠，國家隊應援曲「台灣尚勇」也成為台灣人共同記憶，黨政人士指出，「台灣尚勇」代表著不屈不撓的台灣精神，賴總統出訪期間也積極向美國跨黨派政要、友邦、各地僑胞推廣，讓國際認識不屈不撓的台灣精神，棒球如此，潛艦國造、國防自主、半導體關鍵地位也是如此，即使不被看好，台灣還是做到了！

總統賴清德（右）與攜旺cafe創辦人方思懿（左）一同製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」。（總統府提供）

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