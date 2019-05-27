初選增溫 韓郭動作大 王朱按步來

2019-05-27

韓將凱道造勢 郭掃街登廣告 朱下鄉走透透 王續扎根基層

〔記者林良昇、魏瑾筠、王榮祥／綜合報導〕即將邁入六月，國民黨總統初選選戰熱度也逐漸增溫。高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘大動作不斷；率先宣布參選的前新北市長朱立倫則是穩定步伐，持續展開全台行腳，訴諸「這次讓媽媽來決定」；前立法院長王金平扎根基層組織，大型造勢也在規劃中。

參加初選名單 六月十日公布

國民黨總統初選進入白熱化。依據國民黨規劃，中央提名協調五人小組將於六月十日前與六位參選人會面，正式對外公布參加初選者的名單，在六月十四日前舉辦座談會，讓參選者挑選民調公司等細節，預計六月廿三日至七月四日間舉辦國政願景電視發表會，並規劃在七月六日至十四日間舉行全民調，七月廿八日的全代會上正式提名。

韓國瑜後發先至，首場初選造勢將於六月一日在總統府前舉行，號召十萬人參與，韓並透露六月廿二日會參加台中場；郭台銘則持續下鄉掃街，更多次展現奇招躍上新聞版面，後援會更大動作登廣告表達訴求。

從六月開始到七月中旬全民調期間，將是各參選人爭取出線最後衝刺的關鍵時期。王金平陣營人士表示，目前仍按照準備工作一步步往前走，團隊已在安排最少北中南三場大型造勢，全台各地的王金平之友會仍然持續成立，營造氣勢外並穩定基層。

對於韓國瑜將於六月一日參加凱道造勢，朱立倫昨天在桃園參加育幼院活動時表示，「我給韓市長加油，因為只有大家好、國民黨更好，才能夠不負台灣人民所託，贏得二○二○年的勝選」。

朱立倫陣營人士指出，現階段沒有規劃造勢，因為朱本來的選戰規劃就是前段講政見講論述，後半段衝刺期下鄉行腳接觸基層，並透過網路直播凝聚網路聲量；接下來兩週規劃走訪金門、台南、高雄、屏東等地，並夜宿高屏與鄉親互動，提升朱粉的凝聚力。

朱陣營說，朱立倫有很多的支持者是媽媽，媽媽比較會想到孩子的未來，希望能強化各地媽媽的支持，訴諸「這次讓媽媽來決定」。

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