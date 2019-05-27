初選增溫 韓郭動作大 王朱按步來
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2019-05-27

韓將凱道造勢 郭掃街登廣告 朱下鄉走透透 王續扎根基層

〔記者林良昇、魏瑾筠、王榮祥／綜合報導〕即將邁入六月，國民黨總統初選選戰熱度也逐漸增溫。高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘大動作不斷；率先宣布參選的前新北市長朱立倫則是穩定步伐，持續展開全台行腳，訴諸「這次讓媽媽來決定」；前立法院長王金平扎根基層組織，大型造勢也在規劃中。

參加初選名單 六月十日公布

國民黨總統初選進入白熱化。依據國民黨規劃，中央提名協調五人小組將於六月十日前與六位參選人會面，正式對外公布參加初選者的名單，在六月十四日前舉辦座談會，讓參選者挑選民調公司等細節，預計六月廿三日至七月四日間舉辦國政願景電視發表會，並規劃在七月六日至十四日間舉行全民調，七月廿八日的全代會上正式提名。

韓國瑜後發先至，首場初選造勢將於六月一日在總統府前舉行，號召十萬人參與，韓並透露六月廿二日會參加台中場；郭台銘則持續下鄉掃街，更多次展現奇招躍上新聞版面，後援會更大動作登廣告表達訴求。

從六月開始到七月中旬全民調期間，將是各參選人爭取出線最後衝刺的關鍵時期。王金平陣營人士表示，目前仍按照準備工作一步步往前走，團隊已在安排最少北中南三場大型造勢，全台各地的王金平之友會仍然持續成立，營造氣勢外並穩定基層。

對於韓國瑜將於六月一日參加凱道造勢，朱立倫昨天在桃園參加育幼院活動時表示，「我給韓市長加油，因為只有大家好、國民黨更好，才能夠不負台灣人民所託，贏得二○二○年的勝選」。

朱立倫陣營人士指出，現階段沒有規劃造勢，因為朱本來的選戰規劃就是前段講政見講論述，後半段衝刺期下鄉行腳接觸基層，並透過網路直播凝聚網路聲量；接下來兩週規劃走訪金門、台南、高雄、屏東等地，並夜宿高屏與鄉親互動，提升朱粉的凝聚力。

朱陣營說，朱立倫有很多的支持者是媽媽，媽媽比較會想到孩子的未來，希望能強化各地媽媽的支持，訴諸「這次讓媽媽來決定」。

  • 前新北市長朱立倫昨出席桃園市私立懷德風箏緣地育幼院十周年慶祝活動，感謝各界對懷德的支持，也希望愛心源源不斷。（記者魏瑾筠攝）

    前新北市長朱立倫昨出席桃園市私立懷德風箏緣地育幼院十周年慶祝活動，感謝各界對懷德的支持，也希望愛心源源不斷。（記者魏瑾筠攝）

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