韓國瑜承認有拿企業捐款 將公布帳目

2019-04-28

「我不是愛財之人」 稱女兒韓冰也可能會被抹黑

〔記者黃佳琳、翁聿煌／綜合報導〕高雄市長韓國瑜有沒有拿到四千萬元捐款引發爭議，韓昨上午證實自己有拿到企業捐款，但指帳目都在會計師那邊，很快就會公布；他要民眾相信他不是愛財之人，還拖國民黨主席吳敦義背書，謝謝吳「幫我澄清」。

韓：謝謝吳主席 幫我澄清

國民黨前立委蔡正元在臉書爆料，指吳敦義籌了四千萬給韓國瑜當選舉經費。韓國瑜則暴怒發重誓自清，說「若向吳拿四千萬，就辭去市長」，但吳敦義卻證實有此事，只是吳未經手錢。

被吳敦義打臉的韓國瑜，前天傍晚在議會接受媒體採訪時，改口說「要回去消化一下資料」，隔天再回應；昨天上午，韓國瑜「消化」完資料後表示，他回去看了一下，感謝吳主席已幫他澄清沒交四千萬給他；而選戰初期韓剛來高雄，人生地不熟，吳主席介紹很多朋友，當時他的狀態非常不好，不像會選上，很多好朋友認識之後，對他的選情是存疑的。

韓表示，後來企業界的好朋友有些捐款，全都在會計師那邊，很快就會公布；去年十一月廿四日投票，他在十一月八日就告訴海內外的支持者不要再捐款，錢已經夠了，並且關閉選舉帳戶，證明自己不是貪財之人，對於蔡正元的指責，他完全無法接受。

吳：選舉期間 為黨到處借錢

吳敦義昨受訪時對此事再度表示，選舉期間，為黨到處借錢，也為各縣市長候選人尋求各地朋友的捐款，最高紀錄一個月要借款四千五百萬元，但他都沒經手錢。

韓國瑜也指出，他接到訊息，打完他後就會抹黑他老婆，接著可能抹黑女兒韓冰，愛與包容是一個限度，一旦抹黑女兒，他一定提告，任何父母一定會保護兒女，請抹黑的人適可而止。

人事被質疑 「我用人我負責」

至於老婆李佳芬的家臣程建騰搖身變高官，韓國瑜則打包票、掛保證，指程是鄉下孩子，沒有背景，面對龐大的土地開發利益，禁得起誘惑，「我用人、我負責」，每次他要用人，民進黨都有意見，「為什麼不讓我用用看？」

對於前台東市長賴坤成指控爆料，韓國瑜在北農期間自肥的部分，韓認為，賴的心態可議，北農用人都是合法任用，「想要抹黑韓國瑜的人，坐火車都拉不完」，每一天都有。

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