4000萬vs.一瓶礦泉水 議員諷韓國瑜太假

2019-04-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕四千萬元競選經費風波，重重打臉韓國瑜競選時塑造的「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」儉樸形象，綠營指韓國瑜太刻意造假，終究傷到自己，也揭露他最根本的誠信問題。

對比懸殊 韓的誠信再被質疑

民進黨高雄市資深議員李喬如指出，市井小民都知道，選舉一定要花錢，一定需募款，韓國瑜先前大剌剌喊「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」口號，表面很動人，但稍微想想就知道根本不可能，這種口號太假，結果是被藍營自家人的「四千萬元」吐槽。

李喬如形容韓國瑜是很「澎嗆（台語）」的人，就是比澎風還高一層，建議韓國瑜往後回應經費問題時，不必做太多切割，選舉募款是很正常的事，一切依法即可，沒募款才是不正常，根本不用刻意塑造「礦泉水、滷肉飯」。

民進黨議員邱俊憲直言，四千萬元競選經費與礦泉水的懸殊對比，也印證出韓國瑜最根本的誠信問題，從阿諾、賽馬、賽車、博弈、挖石油等，加上四千萬元競選經費的爭議，外界對韓累積更多質疑，以後聽到韓國瑜說話，會先問是真的嗎？

時代力量高雄市議員林于凱認為，一般市民不會在乎韓是否拿了四千萬元，或選舉到底花多少錢？因為從選舉期間的看板、公車廣告數量，就知道韓的花費不少。

林于凱認為，市民比較在意的是韓對參選總統的心猿意馬，或許韓國瑜第一時間說「如果有拿就辭高雄市長」，其實是為自己解套？因韓國瑜近幾次發言或聲明，都充分暗示他不會在高雄留很久，從頭到尾都規劃想選總統，若是這樣，建議韓乾脆辭職，免得把高雄當雞肋，食之無味，棄之可惜，令高雄市民情何以堪。

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