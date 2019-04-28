韓國瑜：個人申請兩商標 與市府無關

2019-04-28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨參加模範勞工表揚大會，對被質疑動用市府資源申請「賣菜郎CEO韓國瑜」商標，韓表示，「這是個人申請、跟市府沒關係吧」，他強調授權有收入，可幫助教育、弱勢族群。

高雄市政府新聞局昨晚則對韓國瑜肖像商標提出說明，指韓肖像商標財產屬於韓個人，CEO商標專利申請是個人提出，自己付費，無涉高雄市政府。

新聞局表示，韓授權廠商使用，因為沒有所謂授權金，將由使用單位產品獲利中提撥十％利潤，作為公益捐贈。公益捐贈將拿來幫助高雄教育及弱勢團體，也期待未來商業活動使用市長商標的Logo，要多照顧一下高雄。

知名導演李惠仁昨在臉書質問高市新聞局長王淺秋：「這個商標是韓（李）家的財產，既然無關高雄公共利益，用高雄市政府資源來幫忙申請，是否公私不分吶？全家不是韓（李）家捏！」

韓國瑜受訪時對此表示，是他個人申請的，跟市府沒有關係。錢都是用到高雄市政府的，這有什麼陰謀論？

王淺秋說，因夜市等地對韓市長Ｑ版肖像任意取用，市府雖不致提告，但為防範遭亂用，才決定申請商標，包括「Ｑ版韓市長」、「賣菜郎CEO韓國瑜」已申請商標，正在審議，外人不得擅印以免侵權。

因韓選市長時曾向攤商小販說，儘管使用Logo，突然申請商標，也在攤商間引發議論。王淺秋表示，一般民眾、攤商，韓不會特別禁止，主要在防弊，未來會拿「一定比例」做公益。

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