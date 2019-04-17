2019-04-17

記者鄒景雯／特稿

好幾個禮拜前，韓國瑜說：「老鼠咬拖鞋，大的在後頭」，引起一陣議論紛紛，現在「大的」似乎冒出頭來了，郭董證實他「這兩天會做決定」，要與不要，十分爽快。

郭台銘是否選總統，這話題其實早在去年上半年就已經在政商圈流竄，相關團隊甚至逐步籌組，後來「九合一」開打，郭董這邊尚未下定決心，有些選舉傭兵因此散伙，回歸體制內去幫縣市長輔選；如今四月天，郭董開了話匣子，把傳言變成了「徹夜思考」，不少人說他很會炒股價，事實上他已經攪翻了眼前各家的政治行情表。這正是「大的」妙喻所在。

應該怎麼看郭董的動念？或許可以把傳統的國民黨與民進黨的政治菁英對決，視為是過去三十年的競爭主流，這個發展脈絡在二○一四年發生了大變化，這一年先是太陽花運動爆發，而後年底的地方選舉，創造出了柯文哲這個醫生出身的「非典」。有別於典型的從政體系，「非典」的這個新生支流，一直蔓延至今，二○一八年原本是國民黨邊緣人的韓國瑜席捲出韓流，其實是性質相同、但鮮度更高的衍生產物。從這個架構分析，在二○一九年之際想要下場一試的郭董，來自科技產業，當然是非典中的非典，毋庸置疑，郭董一出，才喊聲而已，韓國瑜、柯文哲，網路聲量，民調支持，立刻俱往矣。

政治「非典」的盛行，反映了全球化所帶來的政經與社會問題，正衝擊著不同的業別、世代，而傳統的政治菁英似乎對此束手無策，於是處於競爭劣勢的陷落者，紛紛重新寄情，或謂尋找「救世主」，柯文哲的「垃圾不分藍綠」，韓國瑜「三個台大法律系的總統搞殘台灣經濟」的說法，基本上都頗能抓住這樣的「魯蛇」心境，因此皆可引領一段時間的風騷，但由於他們只描述了表面現象，有助於群體洩憤，並沒有觸及到問題的本質，又如何提出解方，而人並無法天天靠吸食嗎啡度日，於是當這些「素人」接手時，即使沒有馬上原形畢露，遲早被取代的替換性也會破表的高，道理在此。

傳統的藍綠支持者與「非典」的群眾，並不充分重疊。針對郭台銘現象，與其說藍綠要如何接招，不如說國民黨要怎麼應變？因為，昨天國民黨還在上演強行徵召韓國瑜的戲碼，今天禿子講話已經索然乏味，等著就要下片，大家業已轉台爭論郭董選總統是說真的、還是玩假的，而傾綠的選民相對上仍維持英賴格局，就是一個明顯的徵兆，郭董若再沉吟個幾天，國民黨會被凌遲到體無完膚、打掉重練，這是大戲登場。

但是，看熱鬧歸看熱鬧，專業的政治工作者必得回歸問題的本身，那就是如何帶領人民與國家走出困境？這麼多人想要選總統，反映的共同焦慮，也在於此。這個問題真的不好解，即使郭董來也一樣，不信郭董可以試著回答一個提問，他說要許年輕人一個未來，但是他所創建的軍事化管理、血汗低利的富士康模式是出路嗎？

大家都關心台灣，這是好事，不如統統參選，誰也別擋著誰，一起來較量治國能耐。

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