身家全都露 郭董準備好了嗎

2019-04-17

記者卓怡君／特稿

鴻海董事長郭台銘鬆口考慮角逐參選二○二○總統大選，但「郭董」不管有無登上「郭總統」大位，得先向選委會申報財產。若有幸選上，包括配偶與未成年子女名下持有的不動產與股票得全數信託，等於是身家「全都露」；再來是龐大的鴻海王國該由誰來接班？郭董事業重心在中國，該如何向選民交代「中國關係」？不知郭董準備好了嗎？

或許是「總統牌」奏效，鴻海近十個交易日累積大漲二十二．三％，明顯超越大盤二．六九％的漲幅；若依法人解讀角度，郭董有意選總統早有跡可循。

今年初破天荒架設臉書粉絲頁，設立官方LINE帳號，一連串「接地氣」的動作，加上瘋狂戴著國旗帽出席各種場合，臉書釋出交棒訊息等，很像是新股上市前的造勢，只不過這檔新股名稱叫「郭總統」。

郭董或有機會可成為「台灣川普」。因財大氣粗、政見天馬行空的川普當選後，美股一路大漲頻創新高、美國失業率頻創新低，這一切功勞全被川普攬在一人身上；一如鴻海集團的成就，全歸功於郭董一人的強悍意志領導。

但「郭總統」這檔新股是否真會掛牌上市？只有郭董心知肚明，反正過兩天就知道了。

其實，台灣人民應該感謝郭董，鴻海集團在為中國創造百萬就業機會、行有餘力時，還願意將總部留在台灣；只是，郭董對民主的認知，「是不能當飯吃，對GDP也沒有幫助」；民主當然不是「飯」，卻是台灣引以為傲的果實，也是郭董可暢所欲言、可競選總統的根本，您可別忘了！

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