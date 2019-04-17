選總統？郭台銘：先說服自己為何而戰

2019-04-17

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨表態正在考慮參選總統後，沒多久就在個人臉書吐露內心掙扎。他表示，想得太累，晚上睡不著，「在我創業的公司我說了算，站在台灣的立場上，那是不同的折衝與說服的過程。我適不適合，除了大家的看法外，最重要的是我需先說服自己為何而戰才能在未來的路上無所畏懼，勇往直前。」

郭台銘說，台灣被摒除在許多國際貿易協議外，造成台灣廠商在關稅及相關競爭基礎上最少都要多五％以上的成本，影響最大的就是中小企業。昨日他在會議中提問，要加入這些協議的關鍵鑰匙在華府還是北京？被已讀不回，所以他只有走人。他說，若連問題都不知道，還談什麼大戰略？還是回來和民眾談話比較實在。

郭台銘回顧創業四十五年來，風風雨雨，各種挑戰都有，要下決定，做決策，他從不逃避，也義無反顧，但現在卻是躊躇不前，這一個月以來，許多好朋友、長輩來找他。「我真的不是擔心會失去什麼，而是真的很認真的想，若我真的要做，我可以改變什麼，做什麼，達成什麼？尤其是對現在二十歲的年輕人，國際上兩權相爭，科技改變世界，全球化競爭的襲擊下，二○二○之後的領導方式，關係了他們未來的二十年。」

郭台銘強調，選舉候選人和政黨競爭要朝向對中華民國良性發展有助力，這和他要不要做無關，是為了走一條長遠的路，一條年輕人有希望的路，有人傳個偈給他，聰者—稍安勿躁覓樑楝、智者—三思謀定而後動、明者—和平運轉待解凍，他現在正在思考應該做聰者、智者、還是明者。

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