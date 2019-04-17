史丹佛演講 韓：台灣浪費在黨僕政治上

2019-04-17

〔記者王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜於美西時間四月十五日，以「我的高雄之路」為題在史丹佛大學演講並與學生座談。他指台灣多數人都受夠政治惡鬥、意識形態對立和無能的政府，他以「黨僕政治」形容政治人物當選後為了派系利益、政治酬庸服務，就是政黨的奴才，台灣多年來一直浪費在「黨僕政治」上。

韓國瑜指出，從來就沒有「韓流」，只有「民意」，因為台灣多數人受夠了分化嚴重的政治惡鬥、充滿操弄的意識形態對立、和無能的政府。這種病入膏肓的政治惡鬥和嚴重分化的失能政府，讓台灣每人每年少賺一百萬元新台幣。

韓國瑜認為，台灣民主還處於萌芽階段時，就已經成為極端意識形態的禁臠。獨立或統一、是中國人或不是中國人、加上對權力和金錢的腐敗慾望，使台灣民主制度長久以來便蒙上陰霾，許多政客競選期間聲稱做人民公僕，當選後就只為個人、自己派系利益、政治酬庸作服務，他們是政黨奴才、是黨僕，而不是人民公僕，台灣這麼多年來一直浪費在黨僕政治手上。

他也對所有「政黨奴僕」感到抱歉，因為他們沒有了解到，自從去年底大選後，許多台灣人思想已經變化，他改編甘迺迪總統名言：「不要問國家能為你做什麼，要問你為這國家把票投給了誰。」

韓國瑜說，台灣選民已開始看到黨僕政治所造成損害，現在期望人民公僕帶給他們一個實在、有希望和幸福感的政府，再沒有那些政治謊言、失望和對抗，相信這個時代已經到來，台灣政治正在重塑，希望最終可擺脫黨僕政治的桎梏。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/