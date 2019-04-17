未辦黨員重登記 郭恐無黨權

2019-04-17

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海董事長郭台銘鬆口表態考慮參選總統，指如果參選，一定會經過國民黨初選程序。國民黨中央昨一度對外說明郭「目前為非黨員」，不過，在一個小時後改口「是資深黨員」，但短短幾分鐘後撤回新聞稿，改稱郭「黨齡已有五十年」，最後更新說法則是一九七○年入黨的「資深黨員」。事實上，郭在二千年國民黨辦理黨員重登記時，並沒有參與登記，能否參與黨內初選存有疑義。

黨內人士證實，郭台銘目前的狀況應該是「類失聯黨員」、「黨權是有問題」，但由於郭一直很支持國民黨，黨中央將主動與郭台銘辦公室聯繫溝通。根據國民黨公職人員選舉提名辦法第六條規定，黨員必須入黨或回復黨籍滿四個月，黨籍完備且依規定繳納黨費，具有黨權者，才可以申請提名登記。

無參與黨內初選資格

黨內人士說，所謂「資深黨員」是指年齡超過六十五歲以上黨員，無須每年再繳黨費，即具備參與黨內初選投票與被選舉資格的年長黨員，郭台銘至昨不符這種身分。至於「失聯黨員」則是必須在二千年曾經參與黨員重登記並繳黨費，但後又中斷繳費者；郭目前連「失聯黨員」的身分都不算，屬於不合格黨員，並無參與黨內初選資格。如果要讓郭取得初選資格，恐須做「特殊處理」，但黨中央傾向改行徵召，不辦初選。

黨內人士表示，未來如果確定不走初選程序，改為協調民調方式後再行徵召，郭台銘依然可以做為被納入民調的人選之一，因此郭是否取得參加初選資格並不重要。

國民黨副發言人黃心華指出，國民黨在二千年辦理黨員重新登記時，因郭台銘事業繁忙，其所屬黨部並未能即時通知郭本人辦理重新登記，以致郭認為至今仍具備黨員身分。有關郭的「黨權」問題，將由組發會依據相關規定進行處理及認定。

黃心華說，郭台銘是國民黨忠貞且忠誠的黨員，一○五年黨內經費拮据之際，郭以其母之名無息借貸四千五百萬元，讓國民黨黨務得以順利運作，凸顯郭對國民黨的貢獻與支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/