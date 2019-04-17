回擊「卡韓」說 王：搞徵召 反而是卡我

2019-04-17

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義表態無意參選總統後，表態參選總統的前立法院長王金平頻頻挨轟「卡韓」。王金平昨天接受節目專訪時正面回擊說：「我是國民黨員，應該尊重我參選權利，不尊重反而是你卡我」，並提可能參選的鴻海董事長郭台銘也不想搞徵召，「用徵召，我們就都沒有了！」

王金平表示，他是國民黨員，有權利參選總統，怎麼可以說在卡誰？這沒有道理，「這樣的做法不也是在卡我嗎？」他說，自己是參選，不是接受徵召，應該尊重他的參選權。

王金平認為，因為這樣，郭台銘才贊成透過初選爭取提名，不要搞徵召。被問到事前有和郭聯絡才會看法一致嗎？王金平連忙否認說了三次「沒有」，並表示本來的道理就是這樣，國民黨以前哪有一個制度是徵召人家來參選？也要看個人意願嘛！

王金平表示，韓國瑜沒和他提過要選總統，自己也沒和韓講過。主持人追問，韓可曾承諾支持他選總統？王金平說，沒有，目前為止兩人沒談過，韓只是說了幾次「祝你心想事成」；但韓如果不選的話，應該若干程度會支持自己。

對於韓若要選總統，王金平表示，那就兄弟登山、各自努力，在黨提名機制進行公平競爭。針對自己曾說「選舉公報一定有我名字」，是否代表初選沒過會脫黨參選？王金平表示，沒那個意思，那句話就是在宣示決心、信心。

被問及可能角逐初選的韓國瑜、朱立倫、郭台銘，誰才是最主要對手？王金平大笑說，大家就像兄弟一樣，公平競爭就好；既然這麼多人要選，黨中央一定要用提名機制，名正言順、合法合理提名候選人，後面的路才會走得順。

王也拿出一份網路媒體民調指出，先比較韓、朱、王三人互比式民調，再比較納入郭的四人互比式民調，他的支持度相較其他人減少幅度非常低，代表他也能爭取中間選民、淺綠的支持，後續只要他能完整宣傳治國理念，相信也能說服泛藍選民支持他。

前立法院長王金平16日至電視台出席節目專訪錄影 ，同時接受媒體訪問，談黨內總統初選等議題。（記者張嘉明攝）

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