2019台北米其林 24家餐廳登榜

2019-04-11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕被譽為美食界聖經的米其林指南登台第二年，昨日公布「二○一九台北米其林指南」，今年共收錄一百廿七家餐廳，獲米其林星等榮耀的餐廳二十四家，其中五家為新進榜餐廳，今年榜單一星餐廳從十七家增為十八家，二星餐廳從兩家增為五家，三星維持一家；而去年榜單中僅兩家台菜，被評為不夠接地氣，今年則新增至四家，象徵台菜大獲全勝。

三星1家、二星5家、一星18家

今年台北米其林指南收錄餐廳由去年一百家增為一百廿七家，其中獲得米其林星等有二十四家，較去年的二十家餐廳、二十四顆星可說是大有斬獲；還有必比登推介的五十八家夜市小吃及餐館，其他還有餐盤推薦五十五家美食，如義大利菜餐廳義瑪卡多、松山區老乾杯等。

備受矚目的米其林三星，今年再由君品酒店「頤宮」中餐廳蟬聯。頤宮兩位行政主廚陳偉強和陳泰榮昨雖顯得鎮定，但坦言這一年來每一天壓力都很大，頒獎前一天甚至緊張到睡不著。

台菜接地氣 今年一口氣增至4家

二星則有五家，其中鰭天本今年首次摘星，RAW和態芮Taïrroir去年獲得一星，今年升到二星，祥雲龍吟和喜來登請客樓則蟬聯二星。

十八家一星名單，除有包括大腕、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和日本料理、明福台菜海產等知名老店再次入選，今年更有IMPROMPTU BY PAUL LEE、LOGY、以及強調台菜精緻化的山海樓、台南担仔麵等四家餐廳首次摘星。

來台揭曉名單的米其林國際總監Gwendal Poullennec表示，米其林看見越來越多有才華的主廚在台灣閃耀，有些人到不同國家吸收經驗，回到家鄉把所學跟在地食材融合，這名單只是一個開端，未來會有更多廚師在台灣大放異彩。

Gwendal Poullennec也表示，今年名單對台灣餐飲界是很大躍進，米其林已看見台灣菜色往多元方向發展、品質也有提升，今年也新增夜市小吃，因為這是國際觀光客到台灣必去的地方，米其林透過網路、口耳相傳等管道，並派出評鑑員一一實地訪查，才選出這些店家。

獲得一星的餐廳表示在同類別裡出眾；二星代表廚藝高明、值得繞道前往；三星為最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。

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