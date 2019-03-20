2019-03-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美昨成立全新年度價值對話「印太民主治理諮商機制」，首次由我國外交部長和美國在台協會（ＡＩＴ）處長一同開記者會宣布，成為台美關係里程碑。此機制由美國國務院主動倡議建立，雙方將透過此全新對話機制，每年輪流在台美舉辦重要論壇，以更密切且直接的合作，在印太區域推動人權、民主及良善治理等共享價值，協助其他國家應對治理挑戰。首次會議訂九月份在台北召開。

我外長、ＡＩＴ處長 首同開記者會

外交部長吳釗燮與ＡＩＴ處長酈英傑昨一同出席在外交部舉辦的記者會，宣布台美正式成立「印太民主治理諮商」對話機制。

吳釗燮說，威權政權與民粹主義不斷向民主發動攻勢，無煙硝的意識形態戰爭正在發生，台灣站在捍衛民主自由的最前線，不僅要維護自己的民主成果，也願意積極與理念相近國家合作，在國際上貢獻所能。台美將藉此機制更密切且直接地合作，在印太地區推動人權、民主及良善治理等核心價值，維護區域內的自由及法治秩序。

每年輪流主辦 首次會議9月台北召開

酈英傑則呼應說，美台關係中最特別的部分就是共享價值，「印太民主治理諮商機制」是一全新的年度對話機制，將做為美台定期交流平台，探索在印太區域增加不同的合作方式，以協助其他國家應對治理挑戰。酈英傑也宣布，第一次會議將於九月份在台北召開，屆時美方將由國務院民主人權和勞工事務局資深官員率團來台參加。

酈英傑強調，台灣在保障少數族群權益、促進宗教間對話、女性賦權以及舉辦足以信賴的選舉等方面的成就，是良好治理的典範。在推動自由、開放且繁榮的印太地區一事上，「台灣就是我們最好的夥伴」！

至於美台合作可能被詮釋為「打台灣牌」，酈英傑回應，美台合作是基於共享價值，應被視為美台間的互動，「中國因素則是獨立議題」，不該考慮在內；他說，美國追求自身利益，有可能同時和台灣與中國保持良好關係，美台互動不應被視為挑釁中國，反之亦然。

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