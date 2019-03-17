冷眼集》給各黨的教訓

2019-03-17

記者鄒景雯／特稿

週六立委補選開票揭曉後，相信不少人都好奇，為什麼會這樣？這究竟代表著什麼意義？因為，實際投票的票數與選前預測的民調，似乎並不怎麼相仿。選民的投票行為，與麻豆文旦假消息流竄，以及韓粉對黃光芹的霸凌事件有多少關聯性，非常值得進一步了解。

基本上，這次的結果，應該讓各政黨都得到了不小的教訓，其說明了：從政者務必傾聽民意、謙卑執政；捨此，我們所共同信守的民主機制，必然會給予那些自以為是的政客無情地痛擊。

三月十六日首先教訓的，當推選前喊出「四席全拿」的國民黨，這個全黨舉目二○二○的攻擊手，不但沒能如願攻下新北、台南，讓數度助選、氣燄高張的「韓流」頓受重挫，還因黨內分裂，把金門給丟了，只得彰化唯一一席，這是給所有「靠勢」者的當頭棒喝。

其次教訓的當然是民進黨，三重與台南二選區都是傳統的綠色大本營，這次兩位候選人選到大粒汗、小粒汗，驚嚇所有支持者，最後一刻才把選票催入匭，給民進黨爭得「留校察看」的機會，此後沒有第二條路可走，就是把「我執」拿掉，唯確立方向、埋頭苦幹而已。

最後還有一個被教訓的，就是特意為從民進黨脫黨參選的陳筱諭助選、企圖發揮關鍵砝碼角色的柯文哲。這位四個月前才辛苦連任的台北市長，此番插足到綠色縣市去試水溫，然「最強村姑」僅獲一萬四百餘票慘敗，柯Ｐ真可謂損人（報復新潮流、扯腿郭國文）害己（驗證個人光環熄火），莫此為甚。

補選開出這麼豐富的內容，台下的在野黨暫且擺在一邊，未來一年肩負執政重任的民進黨，則是大家必須耳提面命的對象。昨天傍晚開票結束，許多人的第一反應，不是恭喜民進黨，而是「天佑台灣」，這意味著什麼？二○一六年大家終止對國民黨八年的授權，改給民進黨試試看的機會，理論上如果不太離譜，應該同樣是兩任八年的預立契約，何以短短兩年多，不少人想要提前解約？必然是民進黨該痛定思痛的核心問題。

一月中，蘇貞昌奉命組閣，協助收拾舊山河，截至目前為止，老驥伏櫪，展示出超過預期的表現，應是公允的看法，但是民進黨的中央執政何以仍給人「只守少攻」的總體印象？恐怕依舊事必躬親、掌有最大權力的蔡總統，必須認真思考其在去年底承諾要自我改變，要當一個很不一樣的總統，到底現在做到了多少？畢竟兩軍交戰，士氣要看統帥，這絕對是正相關的優先課題。

有人分析，韓流之所以崛起，是仇恨的投射與希望的寄託，總匯而成；仇恨當然就是執政者所製造的民怨，這部分只要能夠釐清，可以想辦法逐漸化解，但是希望呢？主政者本身的心理素質、眼界胸廓，是如何勾勒治國願景的？我們期待蔡總統兌現她的改變支票，而且要盡快，這是這次補選最重要的示意。

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