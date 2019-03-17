國民黨搶二落空 撇韓流退燒

2019-03-17

翻轉沒成功

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕國民黨在這次四席立委補選結果不如預期，外界揣測「韓流」是否已退潮，恐導致國民黨重新檢討既定黨內總統提名規劃，國民黨發言人歐陽龍昨日澄清，所謂「韓流」退燒說法完全沒有科學根據，無論立委補選結果或「韓流」是否退燒，都與總統初選無關，仍會按照既定規劃推動有關工作。

爭取總統提名的前新北市長朱立倫陣營和前立法院長王金平，昨天都不願就選舉結果做出任何評論與回應。

對於「韓流」是否退潮，歐陽龍指出，這一次雖然國民黨沒有贏得新北市、台南市的立委補選，但這兩選區原本就是綠大於藍，況且以這次國民黨候選人的得票比例來看，都比上次立委、總統選舉結果呈現大幅度的成長，如果就此要解讀「韓流」已經退燒，沒有為這次補選加分，這種說法完全沒有科學根據。

國民黨組發會主委李哲華指出，雖然輸了台南、新北，但這兩地黨部與候選人都已經努力投入，由於投票率未達原期待的四成五，所以沒有翻轉成功，而且台南市原本寄望的綠營分裂沒有奏效，加上綠營府院黨全力輔選，有此成績已經算是不錯了。

歐陽龍表示，選舉瞬息萬變，民心更是日日思變，國民黨並不會以去年九合一的勝利為傲，也沒有驕傲的本錢，如何繼續貼近民意，是國民黨未來會繼續努力的事，明年總統大選絕對會盡一切的努力與力量，推出最好的候選人。

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