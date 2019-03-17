柯︰韓流要淹掉城市不易

2019-03-17

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台北市長柯文哲昨晚啟程前往紐約，展開為期九天的訪美行程。對於立委補選結果，韓流效應是否不如預期？柯文哲表示，韓流效應還是很強，土石流也有程度，大概淹一個小村莊可以，要把整個城市都淹掉也不是那麼容易。

而獲台北市長柯文哲拍片加持的台南市二選區無黨籍陳筱諭，得票數不如預期，柯文哲表示，在台灣選民這麼自主前提下，大咖站台其實只是噱頭；他研究過自己的民調分布圖，發現自己的能量很難轉移，因為太特殊了。至於為何臨時拍片挺陳筱諭？柯文哲說，一週前陳筱諭在他上班前還在家門口等他，自己常說「給年輕人一點鼓勵」，因此才有這樣的動作。

對於民進黨守住新北和台南席次，柯文哲表示，如果這兩席國民黨會贏，那就真的太過分了，因為選舉還是有板塊，板塊當然會移動，但不可能在很短時間大幅度移動。原本七比三、八比二的地方，連這個都移動，那就不得了，他覺得有移動，但不至於天崩地裂。

至於民進黨守住新北市與台南市是否對總統蔡英文連任有利？柯文哲說，現在回到基本盤，之後就是繼續努力；至於藍綠各自歸隊是否會對他不利，柯文哲則認為，他在所有人裡面是最輕鬆的。

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