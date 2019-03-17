立委︰造神假消息 讓選民厭煩

2019-03-17

學者分析 補選結果未造成結構性改變 也無力道促使韓選總統

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜在這次立委補選「韓流」退潮，國民黨只保住彰化一席。民進黨立委直言，選舉結果是民眾對假消息、造神的厭煩與覺醒，將來會有更多民眾用選票制裁，「韓流」能持續多久已是個問號，這對國家好不好，更是個大問號。

台大政治系教授王業立分析，韓流沒有藍營想像的強到能一舉翻盤，但深綠選區票數逼近，民進黨仍不能掉以輕心，韓流也加強民進黨支持者的危機意識、帶動棄保效應發酵。總之，這次補選沒有造成結構性改變，也沒有力道促使韓國瑜出征總統，藍綠二○二○得繼續纏鬥。

民進黨立委王定宇、陳亭妃、張宏陸均認為，補選結果對民進黨來說只是站穩腳步、驚險守住基本盤，還是得深切檢討，並持續觀察韓流。

麻豆文旦事件 影響台南選情

王定宇認為，這次也看出民眾對假訊息、一窩蜂造神產生免疫力、判斷力，且會用選票制裁，要不是「麻豆文旦事件」謊言被戳破，民進黨在台南恐怕選得更辛苦。

陳亭妃也說，回歸理性後，民眾會逐漸明白誰說真話、誰說假話，這段時間的假訊息確實讓民眾厭煩，只要台灣人團結起來，「什麼流都不怕」。

王定宇、張宏陸也分析，國民黨恐還是會派韓國瑜出征二○二○。張宏陸說，國民黨主席吳敦義話講這麼白，顯然「心證已定，就欠東風」；王定宇表示，從「黃光芹事件」來看，沒人敢擋韓國瑜選總統，韓該紅就讓他紅，但如果靠的是假消息炒作，風潮能持續多久是個問號，對國家好不好，是個大問號。

過度樂觀韓流 輕忽組織戰

國民黨立委沈智慧、林奕華、陳學聖都認為，這次已成功打入民進黨深綠票倉、票數逼近，雖敗猶榮，且韓國瑜仍發揮其影響力、帶動氣勢，最終結果仍得回歸候選人本身，但立委也坦言，這次可能因韓流過度樂觀，輕忽組織戰。

「光靠韓流有用的話，去年我就當上市長了！」去年角逐桃園市長失利的陳學聖指出，選戰還是要回歸候選人本身，至少這次打入深綠選區，敢戰就是好事！沈智慧則認為，補選失利不會影響二○二○，民進黨打越凶、韓流越強，是民進黨在造神。

林奕華表示，這次可能過度迷信空戰、風潮，輕忽組織戰，從民進黨這次艱困勝出也反思到「眾志成城」，只要全黨團結作戰，候選人是誰不見得是最重要的。

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