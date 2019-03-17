民進黨保二止血 爭了一口氣

2019-03-17

選民給溫暖

〔記者蘇永耀、李欣芳、陳心瑜、蘇芳禾／台北報導〕四席立委補選結果昨晚出爐，民進黨保住新北、台南兩席，民進黨前主席蔡英文在臉書貼文，感謝支持者願意再次信任民進黨，也特別提到網友的相挺，在關鍵的時刻一起澄清假消息。蔡英文強調，「我們今天一起爭了一口氣，但我們絕對不能鬆一口氣」。

蔡︰絕不能鬆一口氣

蔡英文說，眼前的挑戰還在，接下來，她的責任會更重，她要證明，腳踏實地地做事，才是獲得人民支持的唯一途徑。

行政院長蘇貞昌也在臉書表示，這兩個月也證明，只要認真做、大聲說，人民就會有感受。行政團隊會繼續衝、繼續拚，一步步重拾民眾對政府的信心。

民進黨主席卓榮泰昨天對選舉結果表示，「選民的決定贏過我們的判斷」，民進黨走好往後的路比較重要。他並表示，中國北京政府不敢再說他們取得海峽兩岸發展的主導權，因為「我們成功守護台灣守護民主」。

民進黨秘書長羅文嘉則在選後記者會強調，「民進黨沒有贏，只是暫時止血。我們確實有得到信心也感到有一些喜悅，但我們不需要慶祝。」

羅文嘉指出，台灣選民給民進黨機會，也給民進黨溫暖，這樣的溫暖在此時此刻很重要，因為需要一個像民進黨這樣堅守台灣民主價值的政黨，為台灣守住世世代代的民主生活方式。

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