新聞分析》韓流打問號 回歸王朱爭

2019-03-17

記者施曉光／特稿

立委補選揭曉，國民黨中央原高度期待透過「韓流」席捲，四席「通吃」，結果大失所望，所謂「韓流效應」未在春天的這場補選奏效，就像一月台北立委補選時同樣也被過度期待的「柯Ｐ效應」，都是無效。

如果從「厚黑」的心理角度解讀，搶奪二○二○門票的「太陽們」，恐怕是兩家歡樂一家愁，南方那位傳聞「動心起念」的「種子球員」，一時之間也不太可能就下「神壇」。

所謂的「兩家歡樂」，一位是王金平，另一位則是唯恐被「韓流」滅頂，擔心被「攔胡」的朱立倫。這一場補選，確實捎來「寒盡覺春生」的政治訊號，朱、王自然期待有機會扳倒橫豎在眼前的「韓國瑜高牆」。然而無論「韓流」或「柯Ｐ效應」，在台灣政治現況下確實已成兩股橫流，朱、王仍得步步為營，畢竟古人有云，「乍暖還寒時候，最難將息。」

至於原本高度期待四席全拿，就可以延續去年九合一、地方議長選舉「常勝王」氣勢的吳敦義，則是在民調遠落人後，這下做為表態進場的「橋接」都沒了，四月初要宣布投入黨內初選的可能性似乎又更小一些，自然愁悶難解。

「韓流」、「柯Ｐ效應」是否退潮，尚難做最後定論。畢竟無論一月台北立委補選，或這次的四席立委補選，均屬局部區域的小型選舉，原就容易受既有地方人脈與派系生態等結構因素影響，就像即便強烈大陸冷氣團來襲，不同地形地貌，溫度還是有明顯差異。這兩次立委補選，無論柯文哲或韓國瑜匯集人潮，民眾搶著握手，主角候選人反被邊緣化的現象，還是值得進一步探究。

不過，在藍營猛打「韓流」牌下，這次立委補選畢竟不如預期，難免在部分藍營群眾心中產生一個問號，究竟「韓流效應」能不能再打硬仗，禁得起檢驗？這個疑問恐怕在藍營二○二○人選拍板前，挺朱、擁王陣營與拱韓的第三縱隊勢力，還會有好幾番的角力與搏擊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/