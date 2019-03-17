韓︰贏不算贏、輸不算輸

2019-03-17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨透過臉書直播分析立委補選結果，他認為贏不算贏、輸不算輸，希望勝不驕、敗不餒，這場選舉讓政黨知道，面對人民永遠要謙虛、謙卑。針對外界質疑韓流退潮？韓國瑜表示沒有所謂韓流，若真要講韓流，就是民心加民怨。

韓國瑜表示，余天知名度高、三重又是民進黨鐵票區，鄭世維能衝刺到只輸五千票，已相當不錯；謝龍介空降新選區兩個多月，同樣面臨府院黨及台南市政府，該選區同樣是綠營票倉，結果謝龍介僅輸百分之三，很不簡單。

對於外界質疑韓流退潮？韓國瑜說，兩年前他只是賣菜的，如果一直要講韓流，他覺得就是民心加民怨，韓國瑜只是代表人民心中的怒火。

他指出，這場選舉讓國、民兩黨都學到寶貴教訓，國民黨去年十一月選舉大勝，得意之餘似乎忘形，以為天上會掉下選票，但國民黨有真正受到喜愛嗎？這場補選在台南、三重都輸，金門提名人也輸，讓政黨明白隨時都要傾聽民意，不要得意忘形、要苦民所苦。

韓祝福余天與郭國文，也相信這是一種選票信號，可能是選民給民進黨的最後機會。他也希望民進黨別再打悲情牌，別動輒搬出民主聖地等肉麻當委屈的話，民進黨立委有六十多席，就算輸了，台灣民主也不會死亡。

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