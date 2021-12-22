黃適超、薛呈懿相爭 團結才能勝選

2021/12/22 05:30

記者游明金／特稿

宜蘭縣前副縣長黃適超與縣議員妻子蔡金惠宣佈不再參選五結縣議員，在地方投下震撼彈；這項動作，隱藏民進黨羅東鎮長提名的「茶壺風暴」；黃適超劍指羅東鎮長且具實力，對備戰多年的前縣議員薛呈懿，形成巨大挑戰。

二○一八年羅東鎮長選舉，當時無黨籍薛呈懿執意參選，造成綠營分裂，薛得票率廿八％、民進黨黃素琴廿九．五％，合計五十七．五％，讓只拿到四十二．五％選票的國民黨吳秋齡漁翁得利，當選鎮長。

薛呈懿選後加入民進黨，冀圖下屆鎮長選舉再起，引起黃素琴支持者不滿，質疑薛破壞團結，是敗選戰犯，而今卻要代表民進黨參選，不符公理正義，更是投機行為，薛無法弭平與整合這股力量。

而薛的團隊部分人因理念不合出走；甫成立的基進黨宜縣黨部也與薛形同陌路，甚至放話若是薛代表民進黨，就要派人競選，薛呈懿難以團結綠營，限於困局。

黃適超是五結鄉人，連任多屆縣議員，曾擔任副縣長，服務與經營擴及羅東地區，本屆就有人鼓勵參選羅東鎮長，後因妻子接棒參選五結縣議員而作罷；而今，他與妻子宣佈不再參選五結議員，佈局的就是羅東鎮長選舉。

黃適超尚未宣佈參選，但已在基層走動，獲得不錯回饋；日前羅東鎮長選舉的一份民調，黃與薛的支持度竟呈五五波，關鍵數據加深參選信心；而薛經營多年，領先幅度竟然在誤差範圍，無非是警訊。

黃、薛相爭必須透過協調或初選機制有效整合，有識者必須凝聚共識，團結才能勝選，否則恐重演二○一八敗局。

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