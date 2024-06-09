自然界夏夜煙火 宜蘭五十二甲濕地穗花棋盤腳開花美不勝收

宜蘭縣五結鄉五十二甲濕地的穗花棋盤腳開花，看起來美不勝收。（圖由五結鄉公所提供）

2024/06/09 13:25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕每年6、7月份，宜蘭縣五結鄉五十二甲濕地的穗花棋盤腳（水茄苳）開花，夜間盛開的花朵，看起來五彩繽紛，五結鄉公所推出「花心五結」活動，安排4場次深度導覽，並邀請大家到鄉內民宿過夜，欣賞自然界的「夏夜煙火」。

五十二甲濕地地勢低漥容易淹水，早期農民栽種穗花棋盤腳保護土堤，這裡的花色以白色及粉紅色系為主，花季期間晚上開花早上凋謝，清晨天剛亮時，樹梢上一串串花兒，宛如璀燦的「夏夜煙火」，被視為宜蘭縣欣賞水茄苳花的首選。

每年五十二甲濕地穗花棋盤腳花季，吸引不少遊此賞花拍照，五結鄉公所2020年開辦「花心五結」，今年活動與幸福蝸牛、陳家庄農園、蜜雪蓮城堡、松風文旅、塔塔佳渡假會館等在地旅宿業者合作，歡迎遊客到五結鄉過夜，就近體驗五十二甲的花開美景。

深度導覽遊程訂於6月29日、30日、7月6日、7日共4場次，每晚6點半到8點半在五十二甲福德廟舉辦，每場次開放50人參與深度導覽、手工皂DIY，目前均已額滿，沒有報名者無法參加手工皂DIY，但可聽取導覽解說。

五結鄉長沈德茂說，五十二甲濕地鄰近國立傳統藝術中心、冬山河親水公園，附近又有不少知名觀光工廠，擁有豐富的觀光資源，穗花棋盤腳花季期間，不妨到五結鄉睡一晚，感受在地文化多樣風貌。

五結鄉五十二甲濕地的穗花棋盤腳盛開期間，四處可見璀燦的「夏夜煙火」。（圖由五結鄉公所提供）

五結鄉公所推出「花心五結」活動，安排4場次深度導覽，邀請大家到鄉內民宿過夜。（圖由五結鄉公所提供）

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