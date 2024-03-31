宜蘭員山議員補選 黃雯如成立競總與鄉長丈夫喊一加一大於二

宜蘭員山鄉縣議員補選候選人黃雯如（左）今天成立競總，與鄉長丈夫張宜樺喊出一加一大於二。（圖由黃雯如競總提供）

2024/03/31 17:27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉縣議員補選候選人黃雯如，今天舉行競選總部成立大會，她是國民黨籍員山鄉長張宜樺的妻子，2人同台懇請鄉親把她送進議會，讓夫妻協力同心、分頭並進，喊出「一加一大於二」，聯手打造幸福員山。

員山鄉有2席縣議員，原議員陳俊宇當選立委，遺缺必須補選，謝萬得、藍萬義、黃雯如、劉燦輝等4人，均以無黨籍身分登記參選，藍萬義有民進黨全力輔選，其他3人被歸類為泛藍陣營，各候選人陸續成立競總造勢拉票，訂於4月13日投票。

黃雯如競總成立大會，縣長林姿妙、議長張勝德、副議長陳漢鍾、員山鄉民代表會主席林子凱、宜蘭市長陳美玲、前議長張建榮等人站台力挺。林姿妙牽著黃雯如的手，偕同張宜樺一起「大進場」，會場旗海飛場，凍蒜聲不絕於耳。

張宜樺提到自己的「牽手」出馬競選，有人批評「攏乎我們家人做」（都給我們一家人做），黃雯如面對攻擊打壓，仍以堅毅勇氣向前走，即使身體勞累，打完點滴繼續跑行程，其實黃雯如若能當選議員，與他同心努力，又有縣長、議長支持，一定可能拿到豐沛資源建設員山鄉，發揮「一加一大於二」的加乘力量。

黃雯如說，張宜樺擔任鄉長後，他們「一人當選二人服務」，希望鄉親把她送進議會，實現鄉政建設雙倍效益，她提出20多項政見，譬如爭取童玩公園早日實現、宜18線拓寬為雙線道、推動員山鄉劃設溫泉專區、爭取拓寬燈篙林道與望龍埤之間的步道，促進員山鄉整體發展。

宜蘭縣長林姿妙（右）牽著黃雯如的手「大進場」。（圖由黃雯如競總提供）

競總成立大會現場支持者高喊凍蒜。（圖由黃雯如競總提供）

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