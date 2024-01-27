靈鷲山「普仁獎」宜縣23名學生獲獎 樂觀正向面對生活

靈鷲山「普仁獎」，宜縣23名學生獲獎。（靈鷲山佛教教團提供）

2024/01/27 17:01

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣23名國、中小學生獲得靈鷲山「普仁獎」，每人獲頒5000元獎學金，今在學進國小舉行頒獎儀式；其中就讀南安國中9年級學生池允宸，細心沉穩、主動付出，樂觀正向態度面對生活，入圍全國普仁獎。靈鷲山表示，許多孩子面臨困境有如冬天，但仍能像小太陽發光發熱創造生命的可能，難能可貴。

靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心」的生命關懷理念，在2003年創立普仁獎；21年來，全台17區共獎助1萬1903位學子。靈鷲山蘭陽講堂今天頒獎給宜蘭脫穎而出的23位學生。「普仁」是普遍仁慈、普遍仁子的意思；心道法師認為：「善，是一切美好的開始，美好的品德，帶來尊貴的生命」，期許孩子閃耀自己也照亮別人，成為「普仁小太陽」。

今年全台共有588所國中小學、1407人報名甄選；最後有1183位普仁小太陽獲得殊榮，人數創下歷年新高。今天在宜蘭五結鄉學進國小舉行頒獎典禮；靈鷲山宗委常樂法師、慈善基金會董事長性月法師和多位教育界、企業界人士都到場參加，見證孩子榮耀時刻。

宜蘭今年有23位普仁小太陽，分別是國中19人、國小4人；其中，宜蘭縣立南安國中池允宸入圍全國普仁獎最高榮譽。另外也頒發「推動品德教育楷模獎」給連續3年推薦學生並獲獎的南安國中。

靈鷲山表示，池允宸細心沉穩、主動付出，樂觀正向態度面對生活，創造力、好奇心強，堅持與毅力、熱忱正直誠實是最大的人格特質，他是家中長子，不僅照顧弟妹、家務全包，還主動協助爸媽擺攤，成績都保持前3名，在班上擔任幹部，還是數理小老師。

池允宸說，生命中最感謝和敬佩的是媽媽，拿到獎學金想存起來當作高中學費減輕家裡負擔，爸媽擺攤很早就起床備料，摸黑出門，他最大的夢想就是讀食品科，努力考上證照，將爸媽攤位改成店面，並增加宅配選項，不再侷限於實體店面販售，把舊攤車整理乾淨，擺在店裡當做打卡景點。

池允宸（右）樂觀正向態度面對生活，入圍全國普仁獎最高榮譽，開心和父親合影。（靈鷲山佛教教團提供）

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