礁溪老爺火災 438名房客全額退費再加6000慰問金

宜蘭縣礁溪老爺酒店昨晚火警，業者緊急撤離438名房客、30名用餐客人，其中3人輕微嗆傷，自行就醫。業者表示，住房房客將全額退費且每房補償6000元慰問金，用餐客人全額退費，每人1200元慰問金。（資料照）

2023/03/10 13:42

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪老爺酒店昨晚火警，業者緊急撤離438名房客、30名用餐客人，其中3人輕微嗆傷，自行就醫。業者表示，住房房客將全額退費且每房補償6000元慰問金，用餐客人全額退費，每人1200元慰問金。

礁溪老爺說，值班主管發現失火後，第一時間啟用滅火器滅火未果，即刻通報消防局，同時啟動消防疏散機制流程，包含廣播、警鈴與灑水系統等皆同時作業，並即刻將438位住宿、30位用餐客人與98位同仁安全撤離至空曠區域。

礁溪老爺說，當天房客，全額退費，並由礁溪老爺付費安排至礁溪鄰近酒店住宿，同時每房補償6000元慰問金；當天用餐客人全額退費，同時每人提供1200元慰問金。

業者指出，接下來3天（至12日）暫停營業，已預訂未入住客人，提供免費取消或延後。

礁溪老爺每半年皆配合消防局進行安全檢查，前次檢查為今年2月16日至18日，廚房排煙管每年檢查一次、排油煙罩半年檢查一次，今年度已安排於三月底再次進行排油煙管檢查，以最嚴謹規格確保符合規範與渡假貴賓人身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法