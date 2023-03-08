縱火？台中建案烈焰沖天 工地人員急喊：調監視器看誰進去

火勢燒得相當猛烈，2公里外都可見烈焰。（記者張瑞楨攝）

2023/03/08 03:03

首次上稿 02:35

更新時間 03:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區太原路接近軍功路，由大毅建設公司興建的住商建案「幸福村落」，今天（8日）凌晨0時56分起火，起火點可能在14樓頂，火勢一發不可收拾，2公里外就能見到烈焰，一直到凌晨2點40分才撲滅。公司王姓經理說，昨天傍晚下班後，巡視工地並關門，工地除了警衛之外，別無他人，不知為何起火，另一位看似工頭男子則對著他人急喊，快去調監視器，看有誰進去？

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這場大火從凌晨近1時起火，一度愈燒愈烈，捲起濃烈的黑煙，從14樓往12樓方向蔓延，整整兩層樓陷入火海。王姓經理說，昨天下班約傍晚5時許，淨空工地，巡視無人逗留後，工地關門，僅留警衛，不知為何起火，他強調，幸好重型鋼筋沒有吊上去，否則後果很能會很嚴重，起火的14樓，堆置的是板模，應為板模起火燃燒。

記者詢問，是否有人遺留菸蒂之類的火源？王姓經理強調，這個問題他無法回答，他不知道起火原因。

現場另有看似工頭的男子，急著對現場其他人高喊，去把監視器調出來，看這段時間有誰進入？

台中市消防局動用八大隊與所屬分隊滅火，但因樓層相當高，雲梯車滅火效率有限，凌晨1時50分，消防員組隊冒險進入火場，企圖從內部控制火勢，一直到凌晨2點40分才撲滅火勢，起火原因尚待調查。

建築工地14樓火勢往下竄燒，12至14樓層陷入火海，消防局動用雲梯車滅火。（記者張瑞楨攝）

王姓經理強調，不知道起火原因，工地於昨天傍晚就清空了。（記者張瑞楨攝）

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