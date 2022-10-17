台7線搶通便道 今天凌晨撤離96車297人

台7線搶通便道， 凌晨撤離96車297人。（公路總局提供）

2022/10/17 07:48

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉因豪大雨土石流，造成台7線部分道路坍方雙向不通，車輛無法通行；公路總局連夜搶通便道，開始疏散車輛，截至今天凌晨1時10分撤離現場95車1機車297人。

交通部公路總局連夜搶修，台7線87.5K有裝載機3部、挖土機2部往西端搶災；台7甲線0K+500西端有挖土機2部，東端有裝載機1部，挖土機1部二端同時搶災。

在今天凌晨0時15分搶通台七甲線，開放小客車通行，小客車撤離路線規劃由台七甲線往太平山方向，後轉宜51線往宜蘭方向行駛，截自今天凌晨1時10分止，該路段目前已撤離完畢；人車總計小客車91輛、機車1輛、中型巴士2輛、大客車2輛，人員297人。

半夜先搶通便道後，開放受困大型車輛前往棲蘭山莊暫停留、小車轉宜51線往宜蘭方向撤離，受損道路現場持續由交通部公路總局機具進行搶修。

公路總局說明，尼沙颱風外圍環流共伴效應造成大同鄉大豪雨，昨天早上6點50台7線86.5K英士路段發生泥流坍方阻斷，至下午1點於台7線87.3K、86.7K再新增兩處災點。此時，台7線明池山莊、台7甲線梨山方向下山往宜蘭車輛，陸續停等於第1處災點86.5K等候。

由於降雨仍不斷，該路段持續泥流，且災情持續擴大，原定下午5點已無法搶通；並於停等期間，後方台7甲線0K+500於16：10發生泥流大規模坍方阻斷，原停等車輛已無法回頭後撤至棲蘭山莊安置或繞往宜51線戒護下山。

台7甲線0K+500，原坍方量5000立方公尺，原預定16日晚上11點希望能搶通，以利戒護人車通行宜51線後撤，惟於晚間08：50災情再擴大，坍方量再擴增至2萬立方公尺，已確認無法於夜間11點搶通。

不過，公路總局在今天0時傳來好消息，工程人員已先搶通便道，開放受困車輛通行往棲蘭方向，並可由宜51線撤離，在1點10分所有人車經由便道駛離坍方現場，於01:30繞經宜51線脫困；中巴旅客並由公路總局及消防局公務車，協助接駁於清晨5點送達羅東車站，全部人車脫困。

台7線搶通便道， 凌晨撤離96車297人。（公路總局提供）

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