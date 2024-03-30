（桃園）40所公托設雲端監視 4月底完成

全市四十所公托建置雲端監視系統，預計四月底完成。圖為觀音草新富林公托中心。（記者鄭淑婷攝）

2024/03/30 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕新北市一歲十個月男童「剴剴」被兒福聯盟簽約保母虐死案，舉國譁然，桃園市議員黃瓊慧、陳治文昨在議會定期會質詢關注兒童保護議題，要求幼托園所雲端監視系統建置在會期結束前完成；婦幼局長杜慈容答說，今年預算二千五百萬元，去年底發包時，全市有四十所公托，已廿三所完成建置，十七所預計四月底前完成，新增的七所公托會另覓預算發包。

議員要求幼托園所 儘速安裝

黃瓊慧抱怨，她和多位議員從去年五月就質詢公托雲端監視系統設置案，當時市長張善政在承諾書上簽名，只是快一年的時間尚未建置完畢；陳治文說，民眾抱怨孩子在幼兒園受虐，園內卻沒有監視器，建議市府在教室內增設監視器，保障幼兒同時保障師長權益。

91所公幼已設 私幼補助建置

教育局副局長賴銀奎說，法令沒有規定幼兒園要裝設監視系統，教育局全額鼓勵並補助公幼裝設，二一一所公幼已有九十一所安裝，近三年來市府興建的十三所非營利幼兒園都有安裝，私幼則是鼓勵安裝，每園可補助經費廿到四十萬元不等。

議員陳雅倫表示，近年桃市兒虐案件數增加，顯示市府對兒虐案的反應速度需要加強，也應重視基層社工的勞動條件提升；議員陳韋曄認為，目前社工工作量都很重，市府應該儘量將缺額補齊。

張善政坦言，社工人力確實較為吃緊，市府為加強保障安置幼童遠離受虐，仍推動「提高個案訪視頻率」、「不定期家庭互動抽查」、「建立專責醫師健康訪視制度」等三項措施，避免悲劇重演。

社會局長陳寶民表示，社工編制五二三人，現有三九七人，缺額一二六人，缺額約四分之一，已透過官網、校園宣導、社工學長制度等多元招募方式延攬社工人才。

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