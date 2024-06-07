桃市觀音新屋西瓜、洋香瓜與香瓜風雨農損 可獲補助

觀音、新屋區的西瓜、洋香瓜與香瓜農損嚴重。（桃園市政府提供）

2024/06/07 16:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市觀音、新屋區西瓜田因5月下旬豪雨影響，致授粉不良、著果率不佳，桃園市政府農業局5日已報請農業部依農業天然災害補助辦法公告為現金救助地區，西瓜田每公頃補助6萬2000元；至於洋香瓜、香瓜則有葉面破損、果實腐爛狀況，同樣能補助，每公頃補助現金8萬元。

觀音、新屋區的沙質土壤適合種植西瓜、洋香瓜與香瓜，市府統計，市內的西瓜田約160公頃，其中觀音區種植約103公頃，占64%為最大宗；洋香瓜種植約17公頃，其中新屋區種植約11公頃、占60%為最大宗；香瓜種植約16公頃，觀音區種植約6公頃、新屋區種植約4公頃。

今年5月下旬，桃園市數度降下豪雨，觀音、新屋區因而傳出農損，包括西瓜授粉不良、著果率不佳，洋香瓜、香瓜葉面破損與果實腐爛等，觀音、新屋區公所陸續通報農損災情，市府農業局4日邀農業部桃園區農業改良場、農業部農糧署北區分署，配合兩區公所人員勘查受災農地，統計西瓜、洋香瓜、香瓜災損面積超過55公頃、受害率平均達32%。

農業局長陳冠義說，農業局依災損情況，已於5日報請農業部依農業天然災害救助辦法公告為現金救助地區，市府將以從優、從寬、從速原則，盡速核定救助金，以減輕瓜農負擔。

觀音、新屋區的西瓜、洋香瓜與香瓜農損嚴重。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法