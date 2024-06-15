飲水機廠商涉調包水送驗 桃捷報檢偵辦、5校採驗

桃園市議員質疑桃捷的飲水機保養廠商調包水樣本送驗、濾芯來路不明。桃捷公司說，廠商採樣送驗過程違反規定，已函請桃檢偵辦。桃園市教育局說，有5校委託該廠商，已採檢化驗。（資料照）

2024/06/15 11:25

〔中央社〕桃園市議員質疑桃捷的飲水機保養廠商調包水樣本送驗、濾芯來路不明。桃捷公司說，廠商採樣送驗過程違反規定，已函請桃檢偵辦。桃園市教育局說，有5校委託該廠商，已採檢化驗。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧13日表示，桃捷的飲水機保養廠商疑似在送驗水樣本時，用已在公司分裝好、檢驗合格的袋裝水，調包要拿去送驗的水，且並沒有依照標單使用原廠濾心，管線清潔保養也不確實。

請繼續往下閱讀...

黃瓊慧也說，這間飲水機維護廠商承攬桃園市多所學校、機關行號、醫院等的飲水機維護，桃園市政府等相關單位後續應追查、釐清疑慮。

桃園大眾捷運股份有限公司昨天向媒體表示，廠商在採樣送驗的過程中違反飲用水管理條例「水質採樣必須由中央核准之檢驗測定機構才能進行取樣」的規定，已由桃園市政府環保局抽驗並邀公正第三方全面採檢。

桃捷公司說，環保局抽驗結果水質合格，定期清缸、保養等作業也都有紀錄，但仍函請桃園地檢署偵辦，並將車站更換下來的濾芯進行比對，初步發現型號規格都符合契約規定。

桃園市政府教育局則向媒體表示，桃園有3所國小、2所幼兒園的飲水機是委託該廠商採水送驗，已針對這5所學校更換所有飲水機濾芯，並請環保局採樣化驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法